En Florida

Trump mantuvo “un encuentro bastante productivo” con Netanyahu

El primer ministro de Israel se reunió este lunes con el presidente de Estados Unidos para abordar el futuro del alto el fuego en Gaza y la segunda fase del acuerdo con Hamás, en un encuentro “bastante productivo” marcado por elogios mutuos y puntos en común sobre los siguientes pasos del frágil cese de las hostilidades.