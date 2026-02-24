Tragedia en Australia: un médico murió atacado por un tiburón mientras practicaba windsurf

Una jornada de deportes náuticos terminó en tragedia en Nueva Caledonia, donde un médico de 55 años murió luego de sufrir un ataque de tiburón mientras navegaba frente a la costa, ante la mirada de su familia. El caso generó conmoción local por la violencia del episodio y por haberse producido en una playa muy concurrida.
Según se informó, el hombre practicaba windsurf cuando fue arrastrado y golpeado en el agua por el animal. Otras coberturas internacionales lo describen como practicante de wing foil en la bahía de Anse Vata, cerca de Nouméa, en Nueva Caledonia.
El ataque fue presenciado por familiares de la víctima, que quedaron en estado de shock. De acuerdo con los reportes, el cuerpo fue hallado luego flotando en una laguna cercana por personas que navegaban en la zona y dieron aviso a los equipos de rescate.
Cuando los rescatistas lo trasladaron hasta la orilla, ya no tenía signos vitales. Las autoridades y medios que cubrieron el caso señalaron que presentaba heridas graves en brazos y piernas, además de marcas compatibles con una mordida en la tabla.
Tras el hecho, la policía cerró el lugar para realizar peritajes e intentar determinar las circunstancias del ataque. También se desplegó un operativo de contención para la familia de la víctima y de seguridad en el área costera.
La investigación continúa abierta y, según los reportes citados, todavía no estaba confirmada la especie de tiburón involucrada. El episodio reavivó la preocupación en la comunidad local de deportes acuáticos, en una región donde estos ataques son infrecuentes pero de alto impacto cuando ocurren.