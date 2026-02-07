Japón en alerta por nieve: 45 muertos, 500 heridos y riesgo de avalanchas antes de las elecciones

Lo que comenzó como un invierno riguroso se ha transformado en una de las mayores catástrofes meteorológicas de los últimos años para Japón. El manto blanco, que en algunas regiones supera los cuatro metros de altura, no solo ha paralizado el transporte y la vida cotidiana, sino que ha cobrado un precio altísimo en vidas humanas.
Según el último reporte de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, la cifra de víctimas fatales ascendió a 45 personas, mientras que los heridos ya superan los 500 en todo el territorio.
Este domingo los japoneses irán a las urnas. REUTERS/Manami Yamada
El epicentro del drama: Niigata y el norte castigado
La prefectura de Niigata, en la costa noroeste, se ha convertido en el corazón de esta tragedia silenciosa. Allí se registraron 17 fallecidos, la mayoría de ellos adultos mayores que perdieron la vida en accidentes domésticos mientras intentaban quitar la nieve de sus techos o quedaron atrapados bajo derrumbes de estructuras colapsadas por el peso del hielo.
"La situación es crítica; el peligro de accidentes mortales por la caída de nieve desde las alturas o el colapso de edificios es inminente", señaló una fuente oficial del organismo de emergencias a medios internacionales.
La magnitud del fenómeno obligó al gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, a solicitar el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa para auxiliar a las comunidades que permanecen aisladas.
Ciudades sitiadas y vehículos atrapados
En localidades como Aomori y Wakkanai, el paisaje es desolador. Cientos de vehículos han quedado sepultados en las rutas, convirtiendo las principales arterias en cementerios de metal y nieve. Los rescatistas, en muchos casos, deben avanzar a pie para llevar suministros básicos a familias que han quedado sin suministro eléctrico ni calefacción.
La Agencia Meteorológica de Japón emitió una nueva advertencia para este fin de semana, pronosticando nevadas aún más copiosas en las regiones costeras del oeste y el norte. El riesgo de avalanchas por el leve ascenso de temperatura en algunas franjas horarias y la acumulación inestable de nieve mantiene a las autoridades en vilo.
Mientras el país se prepara para elegir su futuro, miles de ciudadanos aún luchan simplemente para salir de sus casas. REUTERS/Manami Yamada
La democracia bajo cero: elecciones en suspenso
Este desastre natural coincide con un momento político clave: las elecciones generales programadas para este domingo 8 de febrero. Será la primera vez en décadas que el país enfrenta una votación de tal magnitud bajo condiciones climáticas tan extremas.
La logística electoral se ha visto severamente afectada. El envío de papeletas y la instalación de centros de votación en las zonas rurales del norte enfrentan retrasos significativos.
Desde el gobierno, la primera ministra Sanae Takaichi instó a la población a utilizar el voto anticipado —donde sea posible— para evitar desplazamientos peligrosos durante el pico del temporal del domingo. "Pedimos a los ciudadanos extremar la cautela y priorizar su seguridad al momento de ejercer su derecho", dijeron fuentes gubernamentales.
Japón, un país acostumbrado a la resiliencia ante los embates de la naturaleza, se enfrenta hoy a un doble desafío: garantizar la seguridad de su gente frente a una tormenta histórica y proteger la integridad de su proceso democrático. Mientras el país se prepara para elegir su futuro, miles de ciudadanos aún luchan, pala en mano, simplemente para salir de sus casas.