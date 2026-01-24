Cerraron playas en Australia tras la muerte de un niño atacado por un tiburón

Un nene de 12 años que había sido atacado por un tiburón el domingo pasado en una playa de Australia murió este sábado, luego de permanecer varios días internado en estado crítico. La víctima fue identificada como Nico Antic, quien había sufrido graves heridas en las piernas tras el ataque.
El niño había sido rescatado inconsciente del agua por personal de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital de Niños de Sídney, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, su cuadro no logró revertirse y se confirmó su fallecimiento.
La muerte del menor fue confirmada por sus padres a través de un comunicado difundido este sábado. En el mensaje, expresaron su profundo dolor y agradecieron el acompañamiento recibido durante los días de internación.
El ataque en una playa de Sídney
El hecho ocurrió en Shark Beach, una zona costera de la ciudad de Sídney. Según trascendió, la víctima se encontraba junto a amigos y se arrojaba al agua desde una roca de aproximadamente seis metros de altura cuando fue atacada por el animal.
Los otros chicos intervinieron de inmediato y lograron detener la agresión, pero el niño presentaba una hemorragia grave al momento de ser retirado del agua.
Las autoridades indicaron que el ataque habría sido perpetrado por un tiburón toro, una especie que suele habitar áreas cercanas a la costa. Fuentes policiales señalaron que el animal mordió las extremidades inferiores del menor, provocándole lesiones de extrema gravedad.
Playas cerradas
Este episodio fue uno de los cuatro ataques registrados en la zona de Sídney en un lapso de apenas dos días.
Tras los incidentes, las autoridades decidieron cerrar varias playas al público hasta nuevo aviso. Según los informes oficiales, las intensas lluvias que afectaron a la región en los días previos enturbiaron el agua del puerto, una condición que podría haber favorecido la presencia de tiburones cerca de la costa.