El actor brasileño José Patrik Machado, de 32 años, fue hallado muerto durante la madrugada del viernes 5 de junio en una habitación de un hotel de la ciudad de Campo Grande, en Brasil. El caso quedó bajo investigación y, por el momento, las autoridades intentan reconstruir las circunstancias previas al fallecimiento.
Hallaron muerto al actor brasileño José Patrik Machado en una habitación de hotel
El artista fue encontrado sin vida tras permanecer solo en el lugar luego de ingresar acompañado por dos hombres; una posible sobredosis aparece entre las hipótesis iniciales de la investigación.
De acuerdo con el informe policial, el artista había ingresado al lugar acompañado por otros dos hombres. Sin embargo, los acompañantes abandonaron el establecimiento poco tiempo después, mientras Machado permaneció solo en el cuarto, donde más tarde fue encontrado sin vida.
Cómo fue el hallazgo en el hotel
La situación comenzó cerca de las 0:30, cuando trabajadores del establecimiento decidieron alertar a la Policía luego de no obtener respuestas del huésped.
Según relató una recepcionista, tras la salida de las otras personas que ingresaron con él, se comunicó por interfono para confirmar si continuaría ocupando la habitación. En ese momento, recibió una respuesta afirmativa.
No obstante, minutos más tarde, cuando el personal volvió a intentar contactarlo para avanzar con el pago de la estadía, ya no hubo respuesta.
Ante esa situación, empleados del hotel se dirigieron hasta el cuarto y encontraron al actor tendido en el suelo, aparentemente sin signos vitales. Luego solicitaron asistencia médica y, al llegar al lugar, profesionales de la salud constataron el fallecimiento.
Qué investiga la Policía
La identidad del actor pudo confirmarse a partir de un documento encontrado junto al cuerpo. Además, los investigadores secuestraron su teléfono celular, que será sometido a peritajes para intentar reconstruir sus últimas horas.
De acuerdo con el médico que participó de las primeras actuaciones en el lugar, una posible sobredosis aparece como hipótesis preliminar sobre las causas del fallecimiento. Sin embargo, el dato deberá ser confirmado mediante estudios forenses.
Mientras tanto, la Policía trabaja para determinar qué ocurrió antes de la muerte y establecer si existió o no participación de terceros.
Conmoción en el ambiente artístico
La noticia generó impacto entre personas cercanas al actor y dentro del ámbito cultural local. José Patrik Machado tenía 32 años y, según trascendió, integró una compañía teatral durante aproximadamente cinco años.
Por el momento, la causa continúa abierta a la espera de los resultados periciales que permitan esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.