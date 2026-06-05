El actor estadounidense James Handy, reconocido por sus participaciones en producciones como Top Gun: Maverick y Jumanji, murió tras ser atacado con un arma blanca en su vivienda de Los Ángeles. Tenía 81 años y contaba con una extensa trayectoria en cine y televisión.
Un actor de "Top Gun: Maverick" fue asesinado a puñaladas en Los Ángeles
James Handy, reconocido por su extensa trayectoria en cine y televisión, murió a los 81 años tras un violento episodio en su vivienda y hay un detenido por el caso.
Según trascendió, Handy fue hallado en el patio de su casa ubicada en el distrito de Tarzana, luego de que las autoridades acudieran al lugar tras recibir un llamado al 911 con un mensaje alarmante.
“Soy el hijo del hombre y acabo de matar al hombre del pecado”, habría dicho la persona que realizó la comunicación. La voz pertenecía a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja del actor y principal sospechoso del crimen.
Al llegar al domicilio, los policías encontraron a Handy con varias heridas de arma blanca en el pecho y aún con vida. El artista fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente falleció.
El principal sospechoso
De acuerdo con información difundida por el Departamento de Policía de Los Ángeles, Gledhill se identificó ante los oficiales poco después de su llegada y aseguró ser la persona que estaban buscando.
El hombre convivía con su madre, pareja de Handy, en la vivienda donde ocurrió el hecho. Aunque el móvil del ataque todavía no fue confirmado, quedó detenido y se le fijó una fianza de 2 millones de dólares.
Una carrera con casi 150 trabajos
Nacido el 19 de marzo de 1945, James Handy inició su carrera artística en 1977 y construyó una extensa trayectoria con cerca de 150 participaciones en cine y televisión.
En la pantalla chica apareció en series como Quantum Leap, LA Law, NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Melrose Place, Walker Texas Ranger, The West Wing, Alias y The Young and the Restless.
En cine también dejó una amplia lista de trabajos, entre ellos Taps, Aracnofobia, Rocketeer, Logan, Jumanji y Top Gun: Maverick, película en la que interpretó a un mozo y que marcó uno de sus últimos papeles en la gran pantalla.