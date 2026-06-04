Luto en el espectáculo

Murió Chunchuna Villafañe, una figura emblemática de la cultura argentina

La reconocida actriz, exmodelo y arquitecta falleció este jueves a los 92 años. La triste noticia fue confirmada por su hija, la artista Juana Molina, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Formó parte de "La historia oficial", el emblemático film ganador del Óscar.