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Murió Chunchuna Villafañe, una figura emblemática de la cultura argentina

La reconocida actriz, exmodelo y arquitecta falleció este jueves a los 92 años. La triste noticia fue confirmada por su hija, la artista Juana Molina, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Formó parte de "La historia oficial", el emblemático film ganador del Óscar.

Murió Chunchuna Villafañe.Murió Chunchuna Villafañe.
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El mundo del espectáculo despidió este jueves a una de sus figuras más emblemáticas: la actriz, exmodelo y arquitecta Chunchuna Villafañe falleció a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de una sentida publicación en sus redes sociales.

“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones", expresó Juana en su texto, donde además anunció la suspensión de su presentación prevista en San Miguel para refugiarse en la intimidad familiar.

Nacida el 9 de abril de 1935 en Buenos Aires, Villafañe marcó a más de una generación con su elegancia y versatilidad. Inició su carrera como modelo publicitaria en las décadas de 1960 y 1970, para luego volcarse con éxito a la actuación y a la arquitectura, construyendo un recorrido singular en el ambiente artístico nacional.

Chunchuna VillafañeChunchuna Villafañe, una figura emblemática de la cultura argentina.

Su huella en el cine y el teatro

Entre sus trabajos más trascendentales se destaca su papel en La historia oficial, la película dirigida por Luis Puenzo que obtuvo el premio Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986.

En aquel film, Chunchuna protagonizó junto a Norma Aleandro una de las secuencias más icónicas del cine argentino, labor que le valió una nominación al Cóndor de Plata y el premio a Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago.

Mirá tambiénSe cumplen 35 años del Óscar a "La historia oficial"

Su trayectoria en la pantalla grande también incluyó títulos como Nunca estuve en Viena de Antonio Larreta, Vidas privadas de Fito Páez y Extraño de Santiago Loza. En teatro, formó parte de producciones como Cartas de amor y la comedia Acaloradas.

Chunchuna VillafañeChunchuna protagonizó junto a Norma Aleandro una de las secuencias más icónicas del cine argentino.

Televisión y diseño

En la pantalla chica, además de participar en diversas ficciones, Chunchuna logró fusionar su profesión artística con la arquitectura y la decoración a través de su propio ciclo, Estilo Chunchuna, donde compartía su pasión por el diseño con el público.

En el año 2025, durante una visita al programa de Mirtha Legrand, Juana Molina se había sincerado sobre el deterioro en la salud de su madre. En aquella oportunidad, la conductora recordó la distinción de la actriz, mientras su hija rememoró anécdotas familiares y los años en que la familia debió vivir exiliada en Francia.

La partida de Chunchuna Villafañe deja un vacío profundo en el ámbito cultural, pero su memoria permanecerá intacta en la historia del espectáculo argentino como una creadora curiosa, multifacética y entrañable.

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