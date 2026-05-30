“Las fuerzas armadas del amor”, es el focus track que se desprende de “Shine”, el reciente disco publicado por Fito Páez.
Fito Páez presenta "Las fuerzas armadas del amor"
Protagonizado por Sofía Gala Castiglione y dirigido por José Fogwill, acompaña el focus track de “Shine”, su más reciente álbum. También participan Liliana Herrero, Daniel Melingo y su hija Margarita Páez, entre otras figuras
Como el propio músico reveló en el lanzamiento del nuevo material, esta nueva obra significa el renacer del artista, luego de un período de extrema vulnerabilidad, provocado por el accidente que sufrió en Madrid, donde al caer de una escalera, provocó 11 fracturas en nueve costillas.
La tribu
La primera imagen del clip de “Las fuerzas armadas del amor”, muestran unas piernas derrotadas en una escalera, cuando la protagonista, en papel de Sofía Gala, le pasa por al lado sin prestarle demasiada atención, mientras se regala a vivir la ciudad de Buenos Aires e interactuar con los personajes que habitan la noche.
La idea y el guión son de Nicolás Ferrario, Ezequiel Mandelbaum y el propio José Fogwill. Además de Sofía Gala, aparecen un desfile de personalidades de la cultura local, que refuerzan el sentido de construcción colectiva: Liliana Herrero, Daniel Melingo, Leroy Rotman, Margarita Páez, Pablo Potenzoni (TTM), Juana Gallardo (Dum Chica), Cortafierros-, La Piba Berreta, K4, Marté, Lucía Moyano Rebón, Martín López, Bernando Candel, Lara Baldino, Dulcinea Damevin y Lady Trombón.
Emociones
“Las fuerzas armadas del amor” es una oda a la amistad, atravesado por el relato en primera persona, del accidente en Madrid que sufrió Fito y del que pudo salir adelante en compañía de sus fuerzas armadas del amor. La lírica es directa, clara y punzante.
En esa línea, el videoclip refuerza este sentido de cercanías inclaudicables y funciona como una síntesis de todo el proceso que le tocó atravesar a Páez, desde que tuvo el accidente, hasta que volvió a tocar y producir nueva música.
La paleta de colores, el arrebato de los sentidos, la dinámica de la narración, por supuesto que sigue una cierta línea estética que se inició en el corto “Todos los Fitos”, también dirigido por Fogwill.
El video de “Las fuerzas armadas del amor”, está dedicado a la memoria de Adolfo Aristarain.