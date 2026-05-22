A través de 13 canciones nuevas, Páez ataca al entumecimiento social actual, construyendo un universo paralelo con identidades que militan abrazos, amistades y relaciones humanas fraternales.
Fito Páez lanzó "Shine", su nuevo álbum
Son 13 los tracks que componen esta nueva obra del rosarino, donde fortalece el espíritu primal del género rock y enaltece las relaciones humanas, por sobre la superficialidad dominante. Con la fuerza del rock n’ roll, R&B y soul como columna vertebral, funciona como declaración de Fito hacia el mundo que nos rodea.
A la vez, este material de algún modo simboliza el renacer de Fito Páez. A comienzos de septiembre del 2025, el músico rosarino sufrió un accidente doméstico por el cual tuvo que atravesar una operación por la fractura de nueve costillas.
Luego de este delicado período de largos meses de reposo absoluto y la cancelación de algunos conciertos y grabaciones, finalmente la música, y este disco en particular, resignificó el poder de estar vivo, lúcido y aportando arte en esta vida.
Es por eso que, en las composiciones de “Shine”, conviven texturas sociales profundas, con cariños y sensibilidades esperanzadoras, conformando un disco equilibrado que te invita a bailar, ser feliz, y a la vez reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy.
“Shine” está formado por 13 exploraciones con pasiones y conflictos, caos, indicios y redenciones de personas que atravesaron gran parte del tiempo humano y al final encuentran un punto en común: aportar una luz y sentimientos fecundos, ante la insensibilidad del mundo.
Con este lanzamiento, el músico rosarino ratifica su rol como compositor que pone el ojo en el mundo que lo rodea, como acción estimulante, amplificando las raíces musicales y sociales, en un universo de alienación tecnológica.
Tema por tema
“Girl T. Rex” , es una canción que, sostenida en un funk que invita a bailar, narra las peripecias de una muchacha en la ciudad de Buenos Aires, hoy. En “Shine”, ya no se cuenta tanto la ciudad, sino el mundo de hoy, con aires al Lennon producido por Phil Spector, trabajada con la crudeza de los años 70’.
“Nuestro templo” es un reggae auspicioso, donde también se relata el lugar donde vivimos, y cómo lo vivimos. Del mismo modo, es una expresión de deseo sobre cómo querer vivir de acá en adelante. Dice: ‘Mira esos dos pibes que se besan lento entre la arena y la sal, hoy el mundo es una hoguera inmensa de vacío y soledad, estamos olvidándonos de amar’.
Con “Prueba de amor” se abre un portal cuántico entre los Capuletos y Montescos, en la Verona del 1500 y se traslada a Rosario de hoy. Un registro ambicioso, en términos de tragedia amorosa.
“Río Místico” atraviesa el proceso de una persona que debe tomar decisiones, para no volver atrás y no depender de nadie. De cómo surcar esa fina galería donde si no te ayudas vos mismo, nadie lo va a hacer.
En tanto que “Las fuerzas armadas del amor” es una oda a la amistad, atravesado por el relato en primera persona, del accidente en Madrid que sufrió Fito y del que pudo salir adelante en compañía de sus fuerzas armadas del amor.
En “Planeta azul” se plantea uno de los momentos más climáticos del disco. Esta canción tiene característica de epopeya, la de los ‘bravos amantes, que piensan llegar hasta el fin’. Esa atmósfera de narrativa épica se sostiene tanto en “La esquina del sol”, donde la redención o evaluación del pasado, presente y futuro, se avecina con un deseo esperanzador: cruzarse en la esquina del sol y ser felices; como en “El honor de los lobos”, donde la retrospectiva de vida ordena, pone las cosas en su lugar, le imprime carácter que atravesó muchas experiencias de vida, sin dañar la esencia que se trae desde niños: resistir, pelear por vivir, como el honor de los lobos.
“Universo” es una canción dedicada a Pablo Milanés. La melodía está inspirada en su obra y pensada su figura en la cosmogonía universal y dentro del caos, contribuyendo con su grano de arena.
Como apertura y cierre del lado A del vinilo, y un cierre total en el final del lado B, se encuentran tres piezas instrumentales con Fito solo al piano. Cada una termina con la palabra “Hablame”. En algún punto, estos “Hablame”, y esa maravillosa música que paradójicamente se siente en silencio, reflejan ese período de recuperación física y espiritual que tuvo que atravesar Fito, y que concluyó en “Shine”.