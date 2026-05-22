En plataformas, CD y vinilo

Fito Páez lanzó "Shine", su nuevo álbum

Son 13 los tracks que componen esta nueva obra del rosarino, donde fortalece el espíritu primal del género rock y enaltece las relaciones humanas, por sobre la superficialidad dominante. Con la fuerza del rock n’ roll, R&B y soul como columna vertebral, funciona como declaración de Fito hacia el mundo que nos rodea.