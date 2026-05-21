La presentación de Fito Páez en el Movistar Arena dejó opiniones divididas entre sus seguidores. Aunque el recital reunió a miles de personas y volvió a mostrar el poder de convocatoria del músico rosarino, una parte del público expresó su descontento en redes sociales por distintos aspectos del espectáculo.
Críticas y desconcierto en el show de Fito Páez
Comentarios en redes sociales reflejaron malestar entre parte del público tras la presentación del músico rosarino. Hubo cuestionamientos por el horario de inicio, la inclusión de canciones recientes y la puesta visual del espectáculo.
Las críticas comenzaron a multiplicarse mientras avanzaba el show y tuvieron como eje principal el repertorio elegido por el artista, el retraso en el inicio y la propuesta visual que acompañó la puesta en escena.
Reclamos por las canciones elegidas
Muchos asistentes esperaban un recital cargado de clásicos, pero se encontraron con una primera parte enfocada en canciones recientes y temas menos conocidos para el público masivo.
“Un papelón. Nos encajó todo su nuevo disco... hace una hora escuchando temas que no conozco y no tengo ganas de escuchar”, escribió una usuaria en Instagram, en uno de los comentarios que más repercusión tuvo entre los seguidores.
Otra persona agregó: “Nunca vi tanta gente irse del Movistar en medio de un show. Empezó media hora más tarde y además pasó más de una hora tocando canciones del último disco que nadie conoce”.
También hubo mensajes de fanáticos históricos que, pese a remarcar su admiración por el músico, reconocieron cierta decepción con la estructura del recital. “Te amo Fito, pero justo hoy traje al peque a ver los mejores temas. Se me duerme el nene”, publicó otra seguidora.
Demoras y malestar en el público
El horario de inicio fue otro de los puntos cuestionados por quienes asistieron al recital. Algunos usuarios señalaron que el show comenzó más tarde de lo esperado y que eso generó incomodidad, especialmente entre quienes habían asistido con chicos o viajaron desde distintos puntos del país.
“Qué tarde están empezando los shows, antes eran puntuales. Media hora esperando”, escribió una asistente.
Las críticas también se extendieron al ritmo general del espectáculo. Algunos seguidores consideraron que el recital tardó demasiado en conectar con las canciones más populares del repertorio de Páez.
Las pantallas y la propuesta visual
Otro de los elementos que despertó comentarios negativos fue la utilización de imágenes artísticas y visuales abstractas en las pantallas del estadio.
“Pongan a Fito en la pantalla... imágenes extrañas”, reclamó una usuaria. Otra incluso escribió: “Ya me quiero ir... esas pantallas. Por favor, pagar para venir a ver imágenes”.
Las publicaciones reflejaron un contraste entre la propuesta conceptual del recital y las expectativas de una parte del público, que esperaba un show más clásico y centrado en los grandes éxitos del artista rosarino.
El debate sobre los artistas y sus nuevos discos
Más allá de las críticas, otros seguidores defendieron la libertad artística de Páez y celebraron que el músico continúe apostando por nuevas composiciones y formatos escénicos diferentes.
El recital volvió a poner sobre la mesa un debate frecuente en artistas de larga trayectoria: la tensión entre quienes esperan escuchar los clásicos de siempre y los músicos que buscan presentar nuevo material y sostener una evolución artística.