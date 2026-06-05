Murió a los 92 años Elba “Chunchuna” Villafañe, reconocida actriz, modelo y arquitecta argentina. La noticia fue confirmada durante la madrugada por su hija, Juana Molina, a través de un emotivo mensaje. La artista dejó una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, además de un fuerte compromiso social y político.
Quién fue Chunchuna Villafañe, la actriz y modelo argentina que murió a los 92 años
Referente de la cultura argentina, construyó una destacada carrera en cine, teatro y televisión, además de desarrollar una intensa labor social y política a lo largo de su vida.
Nacida el 9 de abril de 1934 en la ciudad de Buenos Aires, Villafañe atravesó una infancia marcada por mudanzas constantes debido a la carrera militar de su padre. El apodo “Chunchuna”, con el que alcanzó gran popularidad, surgió de “Chonchona”, una palabra italiana vinculada a una muñeca, como llamaban a su madre.
Durante las décadas de 1960 y 1970 se consolidó como una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional. Su imagen ganó gran notoriedad en campañas publicitarias y rápidamente se convirtió en un ícono de la época, con presencia destacada en televisión, teatro y cine.
Carrera artística
En la pantalla grande formó parte de películas como “La historia oficial”, trabajo por el que recibió una nominación al premio Cóndor de Plata y fue reconocida en el Festival de Cine de Chicago. También participó en producciones cinematográficas como “Los hijos de Fierro”, “No toquen a la nena”, “Un guapo del 900” y “Vidas privadas”.
La televisión fue otro de los espacios donde desarrolló una carrera sostenida. Integró elencos de ficciones como “Atreverse”, “Mujeres asesinas”, “Tratame bien”, “Alta comedia”, “El teatro de Jorge Salcedo” y “El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena”.
Sobre los escenarios teatrales también construyó una amplia trayectoria con obras como “Ricardo III”, “Cartas de amor”, “Acaloradas” y “Días felices”.
El exilio y su compromiso social
Además de su faceta artística, Villafañe estudió actuación con Agustín Alezzo para perfeccionar su formación. En 1976 se afilió a la Asociación Argentina de Actores, aunque ese mismo año debió exiliarse tras el inicio de la dictadura militar.
Residió primero en España junto a sus hijos y su entonces pareja, el cineasta Pino Solanas, y posteriormente vivió durante siete años en París. Recién regresó a la Argentina en 1985, luego del retorno democrático.
La Asociación Argentina de Actores destacó además su compromiso social, especialmente el trabajo realizado junto al padre Carlos Mugica en la Villa 31. También integró la comitiva que acompañó a Juan Domingo Perón durante su regreso al país en 1972.
En reconocimiento a su recorrido profesional, en 2014 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación.