Irán lanzó misiles a Israel este domingo como una represalia por ataques israelíes contra barrios del sur de Beirut. La información difundida por la agencia de noticias de Teherán.
Irán lanzó misiles a Israel como respuesta a los bombardeos en Líbano
La televisión estatal iraní informó que fueron lanzadas varias oleadas de misiles contra la zona norte del estado israelí como represalia por los ataques en Beirut.
Las fuerzas armadas israelíes también confirmaron el lanzamiento desde Irán y señalaron que los sistemas de defensa estaban activados para interceptar la amenaza, según comunicados militares.
El anuncio de la televisión estatal sobre las oleadas y el que Irán lanzó Misiles contra territorio israelí generó alertas en varias zonas del país, con mensajes del Mando del Frente Interior que instaron a la población a entrar en las zonas de protección.
Las fuerzas israelíes informaron que identificaron el lanzamiento de proyectiles desde Irán y que los sistemas antimisiles estaban operativos para defenderse del ataque iraní, según el comunicado del Ejército.
El intercambio de ataques y la respuesta iraní, según la televisión y fuentes militares, elevó la tensión entre Teherán e Israel en el conflicto en Medio Oriente.
Represalia iraní
Israel activó alertas y pidió responsabilidad a la población mientras las autoridades militares confirmaban el origen de los lanzamientos, según sus mensajes oficiales. El ministro de Seguridad Interior de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió una respuesta militar tras el ataque iraní, según su publicación en redes.
En Beirut, el bombardeo que precedió a la represalia fue atribuido por Israel a presuntos cuarteles de milicias chiíes; la agencia oficial libanesa NNA informó de al menos dos muertos y 20 heridos por los ataques en el Líbano, datos que vinculan los hechos que, según Irán, motivaron que Irán lanzara Misiles contra Israel.
Además, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, difundió en redes una imagen con las banderas de Irán y del Líbano, gesto que las fuentes oficiales interpretaron como apoyo a Hizbolá frente a los ataques israelíes, según las notas de prensa citadas por la televisión estatal.
El estado de alerta en Israel persiste y las autoridades mantienen los sistemas de defensa activados; la secuencia de ataques y represalias, según los comunicados oficiales y Medios estatales, podría influir en próximas decisiones políticas y militares en la región.