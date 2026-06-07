Tensiones

Israel interceptó proyectiles lanzados desde Líbano y confirmó la muerte de dos soldados en medio de una frágil tregua

El Ejército israelí informó que derribó dos proyectiles disparados desde territorio libanés hacia el norte del país. El episodio se produjo pocos días después del anuncio de un nuevo alto el fuego impulsado por Estados Unidos. Además, las fuerzas israelíes confirmaron la muerte de dos militares durante operaciones en el sur del Líbano.