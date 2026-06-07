La situación en la frontera entre Israel y Líbano volvió a mostrar señales de inestabilidad este domingo, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaran la interceptación de dos proyectiles lanzados desde territorio libanés hacia localidades del norte israelí.
Israel interceptó proyectiles lanzados desde Líbano y confirmó la muerte de dos soldados en medio de una frágil tregua
El Ejército israelí informó que derribó dos proyectiles disparados desde territorio libanés hacia el norte del país. El episodio se produjo pocos días después del anuncio de un nuevo alto el fuego impulsado por Estados Unidos. Además, las fuerzas israelíes confirmaron la muerte de dos militares durante operaciones en el sur del Líbano.
El incidente ocurrió en medio de una tregua impulsada por Estados Unidos que busca reducir los enfrentamientos entre Israel y el grupo chiita Hezbollah, aunque los episodios de violencia continúan registrándose sobre ambos lados de la frontera.
Nuevos lanzamientos pese al alto el fuego
Según informó el Ejército israelí, las alarmas antiaéreas se activaron en las localidades de Yiftah y Ramot Naftali, situadas cerca de la frontera con Líbano.
Poco después, las autoridades militares comunicaron que dos proyectiles que habían cruzado hacia territorio israelí fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales.
El hecho se produjo apenas días después de que Israel y el gobierno libanés anunciaran la implementación de un nuevo esquema de cese de hostilidades con mediación de Estados Unidos.
Sin embargo, Hezbollah rechazó públicamente algunos de los términos vinculados al acuerdo, especialmente aquellos relacionados con el desarme de la organización y la retirada de sus combatientes de determinadas zonas del sur libanés.
La persistencia de ataques y represalias refleja la fragilidad de la tregua alcanzada recientemente.
Desde el inicio de la nueva escalada militar, en marzo de este año, los enfrentamientos han provocado miles de muertos, importantes desplazamientos de población y una creciente preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto regional.
Israel sostiene que sus operaciones buscan neutralizar posiciones militares de Hezbollah y evitar ataques contra comunidades ubicadas en el norte del país.
Del otro lado, la organización libanesa afirma que sus acciones responden a la presencia militar israelí en territorio del sur del Líbano y a los continuos bombardeos sobre distintas localidades de ese país.
Dos soldados israelíes muertos y nuevas tensiones en la frontera
A la par de los lanzamientos de proyectiles, las autoridades israelíes confirmaron la muerte de dos soldados durante operaciones desarrolladas en el sur del Líbano.
Aunque el Ejército no brindó inicialmente mayores detalles sobre las circunstancias exactas de los hechos, las bajas fueron vinculadas a los combates que continúan registrándose en áreas donde las tropas israelíes mantienen actividad militar.
Las muertes se conocieron en un contexto especialmente delicado, marcado por intentos diplomáticos para consolidar un cese de hostilidades duradero.
Estados Unidos impulsa negociaciones paralelas con Israel y Líbano para reducir la violencia y avanzar hacia mecanismos de seguridad que permitan disminuir la presencia de grupos armados en la frontera.
Mientras tanto, los enfrentamientos siguen generando preocupación entre organismos internacionales y gobiernos de la región. Durante los últimos días también se registraron ataques aéreos israelíes sobre distintas zonas del sur libanés.
Uno de esos operativos provocó la muerte de integrantes de las Fuerzas Armadas del Líbano, situación que generó fuertes cuestionamientos por parte de las autoridades de Beirut. Israel sostuvo que el ataque estaba dirigido contra amenazas vinculadas a Hezbollah y anunció una revisión interna de lo ocurrido.
La continuidad de los incidentes pone en evidencia las dificultades para consolidar una tregua efectiva. Aunque las partes involucradas mantienen contactos indirectos a través de mediadores internacionales, la desconfianza mutua y los frecuentes intercambios de fuego siguen condicionando cualquier avance diplomático.
El conflicto se desarrolla además en un escenario regional complejo, donde las tensiones entre Israel, Hezbollah e Irán tienen repercusiones que exceden la frontera libanesa.
La evolución de los próximos días será observada de cerca por la comunidad internacional, que busca evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.
Por el momento, pese a los esfuerzos diplomáticos, los episodios registrados durante el fin de semana muestran que el cese del fuego continúa siendo frágil y que la situación en la frontera entre Israel y Líbano permanece lejos de una resolución definitiva.