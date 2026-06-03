Escalada en Medio Oriente

Irán atacó el aeropuerto de Kuwait y profundizó la crisis con Estados Unidos

La ofensiva con misiles y drones dejó heridos, provocó importantes daños en la principal terminal aérea kuwaití y obligó a suspender el tráfico aéreo. El ataque se produjo tras una nueva acción militar estadounidense en el estrecho de Ormuz y agrava las tensiones en una región cada vez más cerca de una escalada mayor.