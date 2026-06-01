Irán suspendió el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores en protesta por las acciones de Israel en Líbano, informó este lunes la agencia semioficial iraní de noticias Tasnim.
Irán bloquea nuevamente Ormuz en reclamo por los ataques de Israel en Líbano
La escalada de tensiones en Medio Oriente se agrava tras la decisión de Teherán de cerrar un paso crucial, en protesta por acciones militares en territorio libanés. Trump minimizó la situación.
"No habrá diálogo" hasta que las demandas de Irán sobre "el inmediato cese" de operaciones israelíes en Gaza y Líbano estén garantizadas, reportó.
Un alto al fuego en Líbano fue una de las condiciones de Irán para aceptar la tregua de abril con Estados Unidos, pero ahora la tregua ha sido violada en todos los frentes, informó.
Añadió que en represalia, Irán y sus aliados han decidido "en la agenda bloquear por completo el estrecho de Ormuz y activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab el-Mandeb".
Más temprano ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, dijo en una publicación en las redes sociales que violar el alto al fuego entre Irán y Estados Unidos en cualquier frente equivale a violarlo en todos los frentes.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que el bloqueo naval estadounidense contra Irán y la escalada de los "crímenes de guerra" de Israel en Líbano son "evidencia clara del incumplimiento de Estados Unidos con el alto al fuego".
Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, señaló en una conferencia de prensa semanal que las demandas "nuevas y contradictorias" de Estados Unidos han prolongado el proceso de negociaciones para poner fin a la guerra.
Qué se negociaba
Irán y Estados Unidos alcanzaron un alto al fuego el 8 de abril tras 40 días de combates. Luego mantuvieron una ronda de conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, el 11 y 12 de abril, que no logró llegar a un acuerdo.
Durante las últimas semanas, se informó que las dos partes intercambiaron varios planes propuestos que describen las condiciones para la paz a través de la mediación de Pakistán, y están trabajando para finalizar un memorándum de entendimiento destinado a poner fin a la guerra.
Israel y Líbano alcanzaron un alto al fuego a mediados de abril, a pesar de lo cual Israel ha continuado realizando ataques casi diarios en Líbano, mientras que Hezbollah ha lanzado ataques contra posiciones militares israelíes.
El avance sobre Líbano
El domingo, Israel afirmó haber capturado la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano, incluido el castillo estratégico en su cima, una zona que está más allá de la "zona de seguridad" que Israel ha mantenido desde su alto al fuego con Líbano.
La medida, que los informes de prensa calificaron como el "avance más profundo de Israel en Líbano" en más de 20 años, fue condenada por el mundo árabe, así como por Francia, Alemania y Reino Unido.
Este lunes por la mañana, el primer ministro israelí, Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, dijeron en un comunicado conjunto que ordenaron al ejército atacar los suburbios del sur de Beirut, citando "repetidas violaciones de Hezbollah" al alto al fuego en Líbano. Katz prometió más tarde convertir la zona del río Litani, en el sur de Líbano, en una zona controlada por los militares, y continuar atacando Beirut hasta que Hezbollah detenga los ataques.
La palabra de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Teherán no informó a Washington antes de suspender las negociaciones y que esa decisión no conducirá a nuevos ataques importantes de su país contra Irán.
"No nos informaron sobre esto", dijo Trump a NBC News durante una entrevista telefónica. "Creo que está bien. Yo tampoco tengo ganas de hablar. Hablamos demasiado. Esto no significa que vayamos a empezar a lanzar bombas por todas partes (en Irán)", dijo Trump. "Mantendremos el bloqueo".