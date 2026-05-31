Beaufort fue ocupado por el ejército de Israel, que anunció este domingo la toma del castillo, una posición estratégica al norte del río Litani en el sur del Líbano, y justificó la ocupación como parte de una operación para expandir la línea de defensa avanzada; además informó que Israel intensifica ataques contra infraestructura de Hezbolá en Tiro y otras zonas.
Israel anunció la toma de un castillo estratégico al norte de Líbano
El Ejército israelí dio a conocer la expansión de su línea de defensa en el sur del país e informó que intensifica ataques contra infraestructura de Hezbolá en distintos puntos geográficos.
El comunicado militar indicó que la operación comenzó hace varios días, durante los cuales tropas terrestres israelíes llevaron a cabo operaciones defensivas para avanzar la línea de defensa; el Ejército dijo haber cruzado el Litani y expandido operaciones más allá del río, mientras la ocupación de Beaufort busca consolidar control en la posición estratégica y en la zona del río Saluki.
El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la ocupación del castillo como un “hito crucial” y un “cambio radical” en la política hacia el Líbano, y afirmó que ordenó consolidar y extender el control sobre lugares bajo dominio de Hezbolá; el ministro de Defensa Israel Katz señaló que, veintiséis años después de la retirada, las fuerzas recapturó Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad.
El Ejército añadió que además de Beaufort realiza ataques y despliegues en el norte del sur libanés y que Israel intensifica operaciones, incluidas ofensivas contra infraestructura de Hezbolá en la ciudad costera de Tiro, tras ordenar el desplazamiento forzoso de la población de esa ciudad.
La posición de Beaufort y el cruce del Litani
Beaufort, el castillo en la posición al norte del Litani, fue históricamente controlado por Israel desde 1982 hasta la retirada de 2000; su ocupación actual busca recuperar una posición estratégica y consolidar una línea de defensa avanzada en el sur del Líbano.
El Ejército detalló que unidades terrestres israelíes iniciaron operaciones defensivas para expandir la “línea amarilla” establecida previamente, que estaba situada a unos diez kilómetros de la frontera; según la nota militar, las fuerzas cruzaron el Litani y extendieron sus movimientos más allá del río.
Las autoridades militares señalaron también la intención de controlar la zona del río Saluki y otras posiciones estratégicas; en ese marco, la ocupación de Beaufort se presenta como un elemento central de la nueva postura israelí hacia Hezbolá y hacia el sur del Líbano.
Ataques a infraestructura en Tiro
El Ejército afirmó que intensifica ataques contra infraestructura de Hezbolá en Tiro y en “más zonas adicionales” del sur libanés, y ordenó el desplazamiento forzoso de habitantes de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.
Desde entonces se registraron bombardeos en el distrito de Tiro y en otras localidades como Sidón, Nabatieh y Beirut; en Tiro, ataques alcanzaron Burj Qalawiya y Abasiya, cerca del hospital Hiram, provocando destrucción de edificios según informes locales.
La Agencia Nacional de Noticias Libanesa informó además de ataques aéreos en Deir al Zahrani que causaron muertos y heridos y daños en viviendas, y señaló episodios con drones que alcanzaron motocicletas y una ambulancia en el norte del Litani.
Más de 3.300 personas murió en ataques israelíes en el Líbano desde el 2 de marzo en medio de la guerra en Medio Oriente que involucra también a Estados Unidos y Irán.