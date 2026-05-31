#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Beaufort

Israel anunció la toma de un castillo estratégico al norte de Líbano

El Ejército israelí dio a conocer la expansión de su línea de defensa en el sur del país e informó que intensifica ataques contra infraestructura de Hezbolá en distintos puntos geográficos.

Imagen publicada el 31 de mayo de 2026 de las fuerzas terrestres israelíes llevando a cabo una operación militar, en la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano. Foto: Xinhua / FDI.Imagen publicada el 31 de mayo de 2026 de las fuerzas terrestres israelíes llevando a cabo una operación militar, en la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano. Foto: Xinhua / FDI.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Beaufort fue ocupado por el ejército de Israel, que anunció este domingo la toma del castillo, una posición estratégica al norte del río Litani en el sur del Líbano, y justificó la ocupación como parte de una operación para expandir la línea de defensa avanzada; además informó que Israel intensifica ataques contra infraestructura de Hezbolá en Tiro y otras zonas.

El comunicado militar indicó que la operación comenzó hace varios días, durante los cuales tropas terrestres israelíes llevaron a cabo operaciones defensivas para avanzar la línea de defensa; el Ejército dijo haber cruzado el Litani y expandido operaciones más allá del río, mientras la ocupación de Beaufort busca consolidar control en la posición estratégica y en la zona del río Saluki.

(260531) -- JERUSALEN, 31 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen publicada el 31 de mayo de 2026 de las fuerzas terrestres israelíes llevando a cabo una operación militar, en la Cresta de Beaufort, en el sur de Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el domingo que sus tropas han capturado un estratégico castillo en el sur de Líbano. Las FDI dijeron en una declaración que las fuerzas terrestres israelíes han entrado a la Cresta de Beaufort y el área de Wadi Saluki, en el sur de Líbano. (Xinhua/FDI) (rtg) (ah)Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron el domingo que sus tropas han capturado un estratégico castillo en el sur de Líbano. Foto: Xinhua / FDI.

El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó la ocupación del castillo como un “hito crucial” y un “cambio radical” en la política hacia el Líbano, y afirmó que ordenó consolidar y extender el control sobre lugares bajo dominio de Hezbolá; el ministro de Defensa Israel Katz señaló que, veintiséis años después de la retirada, las fuerzas recapturó Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad.

El Ejército añadió que además de Beaufort realiza ataques y despliegues en el norte del sur libanés y que Israel intensifica operaciones, incluidas ofensivas contra infraestructura de Hezbolá en la ciudad costera de Tiro, tras ordenar el desplazamiento forzoso de la población de esa ciudad.

La posición de Beaufort y el cruce del Litani

Beaufort, el castillo en la posición al norte del Litani, fue históricamente controlado por Israel desde 1982 hasta la retirada de 2000; su ocupación actual busca recuperar una posición estratégica y consolidar una línea de defensa avanzada en el sur del Líbano.

An Israeli flag and a flag of the Golani Brigade are raised on Beaufort Castle, as seen from Marjayoun, southern Lebanon, May 31, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - ADDING INFORMATION "A FLAG OF THE GOLANI BRIGADE". TPX IMAGES OF THE DAYUna bandera israelí y una bandera de la Brigada Golani ondean en el Castillo de Beaufort, visto desde Marjayoun, al sur del Líbano, el 31 de mayo de 2026. Foto: REUTERS / Stringer.

El Ejército detalló que unidades terrestres israelíes iniciaron operaciones defensivas para expandir la “línea amarilla” establecida previamente, que estaba situada a unos diez kilómetros de la frontera; según la nota militar, las fuerzas cruzaron el Litani y extendieron sus movimientos más allá del río.

Las autoridades militares señalaron también la intención de controlar la zona del río Saluki y otras posiciones estratégicas; en ese marco, la ocupación de Beaufort se presenta como un elemento central de la nueva postura israelí hacia Hezbolá y hacia el sur del Líbano.

Ataques a infraestructura en Tiro

El Ejército afirmó que intensifica ataques contra infraestructura de Hezbolá en Tiro y en “más zonas adicionales” del sur libanés, y ordenó el desplazamiento forzoso de habitantes de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

Desde entonces se registraron bombardeos en el distrito de Tiro y en otras localidades como Sidón, Nabatieh y Beirut; en Tiro, ataques alcanzaron Burj Qalawiya y Abasiya, cerca del hospital Hiram, provocando destrucción de edificios según informes locales.

Mirá tambiénIrán advirtió que no firmará un acuerdo con Estados Unidos sin garantías concretas

La Agencia Nacional de Noticias Libanesa informó además de ataques aéreos en Deir al Zahrani que causaron muertos y heridos y daños en viviendas, y señaló episodios con drones que alcanzaron motocicletas y una ambulancia en el norte del Litani.

Más de 3.300 personas murió en ataques israelíes en el Líbano desde el 2 de marzo en medio de la guerra en Medio Oriente que involucra también a Estados Unidos y Irán.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
PCAI
Israel
Medio Oriente
Benjamín Netanyahu

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro