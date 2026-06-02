Negociaciones complejas

Irán advierte sobre la reanudación de los ataque mientras Trump habla de acuerdo

El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones avanzan y se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Teherán. Sin embargo, desde Irán surgieron advertencias sobre una eventual reanudación del conflicto y continúan las diferencias en torno a las condiciones para un acuerdo duradero.