#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Medio Oriente

Israel amplía su ofensiva en el sur de Líbano y ordena evacuar siete localidades

La decisión llega pocos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que las tropas israelíes mantienen su avance en territorio libanés como parte de una estrategia destinada a debilitar la infraestructura militar de Hezbolá y evitar nuevos ataques contra el norte de Israel.

La situación en el sur libanés se agravó tras los intensos bombardeos registrados durante la jornada del viernes. Credito: REUTERS/ StringerLa situación en el sur libanés se agravó tras los intensos bombardeos registrados durante la jornada del viernes. Credito: REUTERS/ Stringer
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La escalada militar en Medio Oriente sumó este sábado un nuevo capítulo luego de que Israel ordenara la evacuación de siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar una nueva serie de operaciones militares. La medida se produce en un contexto de creciente tensión regional y pese a la vigencia formal de un alto el fuego que, según denuncian ambas partes, ha sido incumplido en reiteradas ocasiones.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron la advertencia a los habitantes de distintas localidades cercanas a la frontera, anticipando que continuarán las acciones militares contra posiciones vinculadas al movimiento chiita Hezbolá, organización respaldada por Irán y considerada por Israel como una de las principales amenazas a su seguridad.

Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh, Lebanon, May 30, 2026. REUTERS/ StringerLa situación en el sur libanés se agravó tras los intensos bombardeos registrados durante la jornada del viernes. Credito: REUTERS/ Stringer

La decisión llega pocos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que las tropas israelíes mantienen su avance en territorio libanés como parte de una estrategia destinada a debilitar la infraestructura militar de Hezbolá y evitar nuevos ataques contra el norte de Israel.

Bombardeos con víctimas civiles

La situación en el sur libanés se agravó tras los intensos bombardeos registrados durante la jornada del viernes. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud de Líbano, los ataques alcanzaron alrededor de treinta localidades de la región de Tiro y dejaron al menos once personas fallecidas y ocho heridas.

Entre las víctimas mortales se encontraba un socorrista que participaba en tareas de asistencia a la población afectada por los enfrentamientos. Los ataques también provocaron importantes daños materiales en viviendas e infraestructura urbana, obligando a numerosas familias a abandonar sus hogares.

Smoke billows from southern Lebanon following strikes, as seen from Marjayoun, southern Lebanon, May 29, 2026. REUTERS/StringerLa situación en el sur libanés se agravó tras los intensos bombardeos registrados durante la jornada del viernes. Credito: REUTERS/ Stringer

Las autoridades libanesas denunciaron que la ofensiva constituye una nueva violación del acuerdo de cese de hostilidades vigente desde el 17 de abril. Sin embargo, tanto Israel como Hezbolá se han acusado mutuamente de incumplir los términos del entendimiento alcanzado semanas atrás.

Un conflicto con impacto regional

La nueva escalada ocurre en medio de un escenario de alta tensión en Medio Oriente, marcado por el enfrentamiento entre Israel e Irán y la participación de actores regionales aliados de ambos países.

Mirá tambiénBrasil: el argentino detenido por racismo contra un nene de 7 años denunció ataques

Hezbolá, considerado uno de los grupos armados más poderosos de la región, mantiene una estrecha relación política y militar con Teherán. Desde el inicio de la actual crisis, Israel ha intensificado sus operaciones con el objetivo declarado de impedir que la organización fortalezca sus capacidades militares cerca de la frontera.

Analistas internacionales advierten que una ampliación del conflicto en territorio libanés podría generar consecuencias significativas para toda la región, especialmente si se profundizan las acciones militares o se produce una mayor intervención de actores externos.

Nuevos movimientos estratégicos

En paralelo, las principales potencias occidentales continúan reforzando sus capacidades defensivas. Este sábado, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron nuevos proyectos conjuntos en el marco de la alianza AUKUS, entre ellos el desarrollo de drones submarinos militares destinados a fortalecer la vigilancia y la capacidad operativa en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Mirá tambiénZelenski pidió reforzar la defensa aérea ante el temor de un ataque masivo ruso

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, ante el temor de que la violencia entre Israel, Hezbolá e Irán derive en una confrontación de mayor escala con repercusiones globales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Israel
Irán
Medio Oriente
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro