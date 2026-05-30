Medio Oriente

Israel amplía su ofensiva en el sur de Líbano y ordena evacuar siete localidades

La decisión llega pocos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que las tropas israelíes mantienen su avance en territorio libanés como parte de una estrategia destinada a debilitar la infraestructura militar de Hezbolá y evitar nuevos ataques contra el norte de Israel.