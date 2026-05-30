La escalada militar en Medio Oriente sumó este sábado un nuevo capítulo luego de que Israel ordenara la evacuación de siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar una nueva serie de operaciones militares. La medida se produce en un contexto de creciente tensión regional y pese a la vigencia formal de un alto el fuego que, según denuncian ambas partes, ha sido incumplido en reiteradas ocasiones.
Israel amplía su ofensiva en el sur de Líbano y ordena evacuar siete localidades
La decisión llega pocos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que las tropas israelíes mantienen su avance en territorio libanés como parte de una estrategia destinada a debilitar la infraestructura militar de Hezbolá y evitar nuevos ataques contra el norte de Israel.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron la advertencia a los habitantes de distintas localidades cercanas a la frontera, anticipando que continuarán las acciones militares contra posiciones vinculadas al movimiento chiita Hezbolá, organización respaldada por Irán y considerada por Israel como una de las principales amenazas a su seguridad.
La decisión llega pocos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que las tropas israelíes mantienen su avance en territorio libanés como parte de una estrategia destinada a debilitar la infraestructura militar de Hezbolá y evitar nuevos ataques contra el norte de Israel.
Bombardeos con víctimas civiles
La situación en el sur libanés se agravó tras los intensos bombardeos registrados durante la jornada del viernes. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud de Líbano, los ataques alcanzaron alrededor de treinta localidades de la región de Tiro y dejaron al menos once personas fallecidas y ocho heridas.
Entre las víctimas mortales se encontraba un socorrista que participaba en tareas de asistencia a la población afectada por los enfrentamientos. Los ataques también provocaron importantes daños materiales en viviendas e infraestructura urbana, obligando a numerosas familias a abandonar sus hogares.
Las autoridades libanesas denunciaron que la ofensiva constituye una nueva violación del acuerdo de cese de hostilidades vigente desde el 17 de abril. Sin embargo, tanto Israel como Hezbolá se han acusado mutuamente de incumplir los términos del entendimiento alcanzado semanas atrás.
Un conflicto con impacto regional
La nueva escalada ocurre en medio de un escenario de alta tensión en Medio Oriente, marcado por el enfrentamiento entre Israel e Irán y la participación de actores regionales aliados de ambos países.
Hezbolá, considerado uno de los grupos armados más poderosos de la región, mantiene una estrecha relación política y militar con Teherán. Desde el inicio de la actual crisis, Israel ha intensificado sus operaciones con el objetivo declarado de impedir que la organización fortalezca sus capacidades militares cerca de la frontera.
Analistas internacionales advierten que una ampliación del conflicto en territorio libanés podría generar consecuencias significativas para toda la región, especialmente si se profundizan las acciones militares o se produce una mayor intervención de actores externos.
Nuevos movimientos estratégicos
En paralelo, las principales potencias occidentales continúan reforzando sus capacidades defensivas. Este sábado, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron nuevos proyectos conjuntos en el marco de la alianza AUKUS, entre ellos el desarrollo de drones submarinos militares destinados a fortalecer la vigilancia y la capacidad operativa en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, ante el temor de que la violencia entre Israel, Hezbolá e Irán derive en una confrontación de mayor escala con repercusiones globales.