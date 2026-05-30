La defensa de Eduardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil acusado de enviar mensajes racistas contra un niño de 7 años, solicitó este viernes su excarcelación ante la Justicia de Minas Gerais. El pedido se fundamentó en presuntas agresiones físicas sufridas dentro de la cárcel donde permanece alojado desde que se ordenó su prisión preventiva.
Brasil: el argentino detenido por racismo contra un nene de 7 años denunció ataques
Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, solicitó recuperar la libertad ante la Justicia de Minas Gerais luego de que su defensa asegurara que sufrió agresiones físicas dentro del penal donde permanece detenido.
Los abogados del arquitecto santiagueño de 63 años presentaron un recurso de urgencia al sostener que Murias fue víctima de episodios de violencia en el establecimiento penitenciario de São João del-Rei. Según argumentaron, los hechos ocurrieron durante una visita al penal.
Además, indicaron que las propias autoridades carcelarias habrían admitido dificultades para garantizar la seguridad del detenido dentro del sistema penitenciario.
A partir de esta situación, la defensa pidió la liberación inmediata de Murias o, de manera alternativa, la implementación de alguna medida cautelar que permita apartarlo de la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado.
El episodio en el tren
El caso que derivó en su detención ocurrió el domingo durante un recorrido en el tren turístico Maria Fumaça, en la ciudad de Tiradentes. De acuerdo con la denuncia realizada por la madre del menor, el hombre tomó fotografías del niño y las compartió a través de mensajes de WhatsApp mientras afirmaba que se lo llevaría “como esclavo”.
La situación salió a la luz cuando otro pasajero alertó a la mujer sobre lo que estaba ocurriendo. Luego de confrontarlo, la madre le exigió revisar el celular y allí encontró las imágenes junto a los mensajes con contenido racista.
Cómo fue la detención
Tras el hallazgo, pasajeros del tren y personal de seguridad retuvieron a Murias hasta la llegada de la policía. En un primer momento, el argentino fue arrestado en flagrancia por injuria racial, un delito que contempla penas de hasta cinco años de prisión.
Sin embargo, este lunes la Justicia brasileña resolvió agravar su situación procesal y ordenó la prisión preventiva luego de una audiencia de custodia.