El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó sobre la posibilidad de un nuevo ataque “masivo” por parte de Rusia, en un contexto de creciente tensión militar en la región. La advertencia se conoció a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde el mandatario citó información de inteligencia que apunta a una escalada de las acciones rusas.
Zelenski pidió reforzar la defensa aérea ante el temor de un ataque masivo ruso
El presidente ucraniano advirtió sobre información de inteligencia que indica una posible escalada militar por parte de Moscú y reiteró su pedido de sistemas Patriot a Estados Unidos para fortalecer la protección del espacio aéreo.
Zelenski pidió a la población que se mantenga atenta a las alertas aéreas y siga las indicaciones de seguridad, en medio de lo que describió como una situación de alta vulnerabilidad para el país.
Advertencia por inteligencia militar
El jefe de Estado ucraniano aseguró que los datos recopilados indican que Moscú estaría preparando una ofensiva de gran escala.
En su mensaje, también buscó transmitir tranquilidad respecto al sistema defensivo del país, al señalar que la Fuerza Aérea ucraniana continuará operando de manera permanente para proteger el espacio aéreo.
“Trabajarán las 24 horas del día, como siempre”, expresó en referencia a las unidades encargadas de la defensa.
Escalada de ataques
La advertencia se produce después de una reciente ola de ataques rusos sobre la región de Kiev, en la que se habrían utilizado misiles y drones en gran cantidad.
De acuerdo con autoridades ucranianas, la ofensiva incluyó el despliegue de 90 misiles y 600 drones. En ese contexto, también se destacó el uso del misil Oreshnik, con capacidad nuclear, lo que generó preocupación internacional por su potencial destructivo.
El arma ya había sido utilizada previamente en un ataque contra la ciudad de Dnipro en 2024, lo que reavivó críticas por parte de líderes europeos.
Pedido urgente de sistemas Patriot
En paralelo a la escalada del conflicto, Zelenski reiteró su solicitud a Estados Unidos para obtener más sistemas de defensa aérea Patriot, fundamentales para interceptar misiles balísticos, de crucero, drones y aeronaves.
Durante una visita a Suecia, el mandatario aseguró que está insistiendo de manera constante en la necesidad de reforzar el armamento defensivo.
Además, confirmó que envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump para solicitar más municiones para estos sistemas.
“Para nosotros, una nación que lucha por su supervivencia, es muy doloroso ver baterías Patriot sin misiles cargados”, expresó el mandatario en su mensaje, al remarcar la urgencia de la asistencia militar.