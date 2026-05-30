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Guerra en Ucrania

Zelenski pidió reforzar la defensa aérea ante el temor de un ataque masivo ruso

El presidente ucraniano advirtió sobre información de inteligencia que indica una posible escalada militar por parte de Moscú y reiteró su pedido de sistemas Patriot a Estados Unidos para fortalecer la protección del espacio aéreo.

Zelenski reiteró su pedido de sistemas Patriot para proteger el espacio aéreo ucraniano.Zelenski reiteró su pedido de sistemas Patriot para proteger el espacio aéreo ucraniano.
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó sobre la posibilidad de un nuevo ataque “masivo” por parte de Rusia, en un contexto de creciente tensión militar en la región. La advertencia se conoció a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde el mandatario citó información de inteligencia que apunta a una escalada de las acciones rusas.

Zelenski pidió a la población que se mantenga atenta a las alertas aéreas y siga las indicaciones de seguridad, en medio de lo que describió como una situación de alta vulnerabilidad para el país.

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Advertencia por inteligencia militar

El jefe de Estado ucraniano aseguró que los datos recopilados indican que Moscú estaría preparando una ofensiva de gran escala.

En su mensaje, también buscó transmitir tranquilidad respecto al sistema defensivo del país, al señalar que la Fuerza Aérea ucraniana continuará operando de manera permanente para proteger el espacio aéreo.

“Trabajarán las 24 horas del día, como siempre”, expresó en referencia a las unidades encargadas de la defensa.

Escalada de ataques

La advertencia se produce después de una reciente ola de ataques rusos sobre la región de Kiev, en la que se habrían utilizado misiles y drones en gran cantidad.

Rescuers work at a site of an apartment building hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia, Ukraine May 30, 2026. REUTERS/StringerEl presidente ucraniano pidió a la población máxima alerta ante las alarmas antiaéreas.

De acuerdo con autoridades ucranianas, la ofensiva incluyó el despliegue de 90 misiles y 600 drones. En ese contexto, también se destacó el uso del misil Oreshnik, con capacidad nuclear, lo que generó preocupación internacional por su potencial destructivo.

El arma ya había sido utilizada previamente en un ataque contra la ciudad de Dnipro en 2024, lo que reavivó críticas por parte de líderes europeos.

Pedido urgente de sistemas Patriot

En paralelo a la escalada del conflicto, Zelenski reiteró su solicitud a Estados Unidos para obtener más sistemas de defensa aérea Patriot, fundamentales para interceptar misiles balísticos, de crucero, drones y aeronaves.

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Durante una visita a Suecia, el mandatario aseguró que está insistiendo de manera constante en la necesidad de reforzar el armamento defensivo.

Además, confirmó que envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump para solicitar más municiones para estos sistemas.

FILE PHOTO: Fire and a thick plume of smoke rise in the vicinity of the Ryazan oil refinery, amid the Russia-Ukraine conflict in Ryazan, Ryazan region, Russia, May 15, 2026, in this screen grab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION Buildings and a utility tower matched satellite imagery of the area. Date verified by local official. Regional Governor Pavel Malkov early on Friday (May 15) said a Ukrainian drone attack killed three people in the central Russian city of Ryazan, damaged high-rise apartment buildings and hit an industrial enterprise. No older version of the video was found posted online before Friday./File PhotoZelenski advierte que Rusia prepara un devastador ataque masivo.

“Para nosotros, una nación que lucha por su supervivencia, es muy doloroso ver baterías Patriot sin misiles cargados”, expresó el mandatario en su mensaje, al remarcar la urgencia de la asistencia militar.

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