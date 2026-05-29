Preocupación

Guerra en Ucrania: la ONU reclama un alto el fuego y una salida diplomática

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre el riesgo de una mayor expansión del conflicto entre Rusia y Ucrania tras una nueva ola de ataques. Reclamó un alto el fuego y sostuvo que la vía diplomática sigue siendo la única salida posible.