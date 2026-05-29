La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a ocupar el centro de la agenda internacional luego de una nueva escalada militar que encendió alarmas en Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una “desescalada inmediata y sostenida” del conflicto y alertó sobre el riesgo de que la situación quede fuera de control si continúan los ataques.
Guerra en Ucrania: la ONU reclama un alto el fuego y una salida diplomática
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre el riesgo de una mayor expansión del conflicto entre Rusia y Ucrania tras una nueva ola de ataques. Reclamó un alto el fuego y sostuvo que la vía diplomática sigue siendo la única salida posible.
El planteo fue realizado durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en Nueva York, convocada después de una serie de bombardeos masivos lanzados por Rusia durante el último fin de semana sobre distintas ciudades ucranianas.
La ONU advirtió sobre el riesgo de una escalada mayor
Durante su intervención, Guterres manifestó preocupación por el aumento de la violencia y por las consecuencias humanitarias que la guerra sigue provocando después de más de cuatro años de enfrentamientos.
El jefe de Naciones Unidas sostuvo que el conflicto continúa representando una amenaza para la estabilidad regional e internacional y reiteró que el respeto al derecho internacional debe ser la base de cualquier solución futura.
Según distintas agencias internacionales, los recientes ataques rusos provocaron daños en infraestructura civil y dejaron nuevas víctimas en varias regiones de Ucrania. La intensificación de las ofensivas se produce en un contexto de negociaciones estancadas y de crecientes tensiones diplomáticas entre Moscú, Kiev y las potencias occidentales.
Guterres remarcó que el conflicto “corre el riesgo de descontrolarse” y pidió a ambas partes avanzar hacia un camino de diálogo que permita reducir la violencia. Además, insistió en la necesidad de proteger a la población civil, una de las principales preocupaciones expresadas por los organismos internacionales desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.
La ONU también volvió a reclamar un alto el fuego que sirva como punto de partida para una negociación más amplia. En distintas oportunidades, el organismo internacional insistió en que una paz duradera debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Mientras tanto, sobre el terreno continúan los combates y los ataques aéreos. Las autoridades ucranianas denunciaron nuevos bombardeos sobre zonas residenciales, mientras que Rusia acusa a Kiev de lanzar ofensivas con drones sobre territorios ocupados y regiones fronterizas.
El desgaste de la guerra y la presión por una salida diplomática
La prolongación de la guerra también comenzó a generar señales de agotamiento político y social tanto dentro de Ucrania como en buena parte de Europa. Funcionarios internacionales y especialistas en política exterior coinciden en que el conflicto atraviesa una etapa de fuerte desgaste, aunque todavía sin avances concretos hacia un acuerdo de paz.
En ese marco, Naciones Unidas volvió a insistir en la necesidad de fortalecer las instancias diplomáticas. El mensaje de Guterres se suma a otros pronunciamientos recientes de funcionarios de la ONU que consideran que la negociación sigue siendo la única alternativa viable para frenar la guerra.
La situación humanitaria continúa siendo otro de los focos de preocupación. De acuerdo con datos difundidos por organismos internacionales, millones de personas permanecen desplazadas y numerosas ciudades ucranianas siguen enfrentando problemas de infraestructura, energía y acceso a servicios básicos.
El jefe de la misión de la ONU en Ucrania, Matthias Schmale, reconoció recientemente que gran parte de la población se encuentra cansada por la prolongación del conflicto, aunque aclaró que muchos ucranianos no están dispuestos a aceptar cualquier acuerdo si eso implica resignar soberanía o independencia nacional.
En paralelo, dentro de Europa también aparecen diferencias sobre cómo avanzar frente a Rusia. Algunos gobiernos consideran necesario explorar nuevos canales de diálogo, mientras otros sostienen que no existen condiciones para una negociación mientras continúen los ataques militares.
A más de cuatro años del comienzo de la guerra, el escenario internacional sigue marcado por la incertidumbre. Las gestiones diplomáticas continúan sin resultados concretos y la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una escalada todavía mayor.
En ese contexto, el nuevo llamado de la ONU busca reinstalar la necesidad de una salida política negociada y evitar que el conflicto continúe profundizando una crisis que ya dejó miles de muertos, millones de desplazados y un fuerte impacto económico y humanitario a nivel global.