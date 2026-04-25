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Rusia intensifica ataques sobre Ucrania: al menos nueve muertos y daños en infraestructura

Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas tras una serie de ataques rusos en distintas regiones de Ucrania. Las autoridades reportaron daños en zonas urbanas y reclamaron mayor apoyo internacional.

Bombardeos en Ucrania dejan nueve víctimas fatales y decenas de heridos. Credito: REUTERS/Stringer Bombardeos en Ucrania dejan nueve víctimas fatales y decenas de heridos. Credito: REUTERS/Stringer
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Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas —entre ellas dos menores de edad— tras una nueva ola de ataques lanzados por fuerzas rusas contra varias regiones de Ucrania, según informaron este sábado autoridades locales y nacionales.

Medical workers evacuate a wounded resident at a site of an apartment building hit by a Russian drone and missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine April 25, 2026. Picture taken using a mobile phone. REUTERS/Serhii ChalyiBombardeos en Ucrania dejan nueve víctimas fatales y decenas de heridos. Credito: REUTERS/Serhii Chalyi

Los bombardeos impactaron principalmente en las regiones de Dnipropetrovsk, Jersón y Zaporiyia, donde también se registraron importantes daños en infraestructura urbana y viviendas.

Dnipró, el punto más afectado

La ciudad de Dnipró, ubicada a más de 100 kilómetros de la línea del frente, fue una de las más golpeadas. De acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, los ataques dejaron al menos cinco muertos y más de 30 heridos.

Entre los lesionados se encuentran un niño de 9 años, que recibió atención ambulatoria, y una adolescente de 17, hospitalizada en estado moderado. Imágenes difundidas por autoridades locales mostraron edificios destruidos y tareas de rescate en marcha.

Residents leave the site of an apartment building hit by a Russian drone and missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine April 25, 2026. Picture taken using a mobile phone. REUTERS/Serhii Chalyi TPX IMAGES OF THE DAYBombardeos en Ucrania dejan nueve víctimas fatales y decenas de heridos. Credito: REUTERS/Serhii Chalyi

En la región de Jersón, las autoridades reportaron cuatro muertos y 17 heridos tras bombardeos con drones, artillería y misiles que afectaron la capital regional y otras localidades.

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Por su parte, en Zaporiyia, un ataque con dron impactó contra un minibús civil, provocando la muerte de una persona y dejando al menos cuatro heridos, según confirmó el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

Reclamos de Kiev por más apoyo internacional

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que los ataques continúan afectando objetivos civiles, incluyendo viviendas, infraestructuras energéticas y áreas urbanas.

“La táctica sigue siendo la misma: drones, misiles de crucero y balísticos dirigidos a ciudades”, afirmó el mandatario, quien además instó a sus aliados a reforzar los sistemas de defensa aérea del país.

A resident stands in front of a residential building hit during a midday Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine April 25, 2026. REUTERS/StringerBombardeos en Ucrania dejan nueve víctimas fatales y decenas de heridos. Credito: REUTERS/Serhii Chalyi

Zelenski también pidió avanzar en nuevas sanciones internacionales contra Rusia, al considerar que las pausas en las medidas restrictivas han permitido a Moscú adaptarse a las condiciones del conflicto.

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En un escenario que sigue marcado por la inestabilidad, los ataques reflejan la persistencia de las hostilidades lejos de la línea de combate y el impacto continuo sobre la población civil.

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