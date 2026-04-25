Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas —entre ellas dos menores de edad— tras una nueva ola de ataques lanzados por fuerzas rusas contra varias regiones de Ucrania, según informaron este sábado autoridades locales y nacionales.
Rusia intensifica ataques sobre Ucrania: al menos nueve muertos y daños en infraestructura
Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas tras una serie de ataques rusos en distintas regiones de Ucrania. Las autoridades reportaron daños en zonas urbanas y reclamaron mayor apoyo internacional.
Los bombardeos impactaron principalmente en las regiones de Dnipropetrovsk, Jersón y Zaporiyia, donde también se registraron importantes daños en infraestructura urbana y viviendas.
Dnipró, el punto más afectado
La ciudad de Dnipró, ubicada a más de 100 kilómetros de la línea del frente, fue una de las más golpeadas. De acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, los ataques dejaron al menos cinco muertos y más de 30 heridos.
Entre los lesionados se encuentran un niño de 9 años, que recibió atención ambulatoria, y una adolescente de 17, hospitalizada en estado moderado. Imágenes difundidas por autoridades locales mostraron edificios destruidos y tareas de rescate en marcha.
En la región de Jersón, las autoridades reportaron cuatro muertos y 17 heridos tras bombardeos con drones, artillería y misiles que afectaron la capital regional y otras localidades.
Por su parte, en Zaporiyia, un ataque con dron impactó contra un minibús civil, provocando la muerte de una persona y dejando al menos cuatro heridos, según confirmó el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.
Reclamos de Kiev por más apoyo internacional
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que los ataques continúan afectando objetivos civiles, incluyendo viviendas, infraestructuras energéticas y áreas urbanas.
“La táctica sigue siendo la misma: drones, misiles de crucero y balísticos dirigidos a ciudades”, afirmó el mandatario, quien además instó a sus aliados a reforzar los sistemas de defensa aérea del país.
Zelenski también pidió avanzar en nuevas sanciones internacionales contra Rusia, al considerar que las pausas en las medidas restrictivas han permitido a Moscú adaptarse a las condiciones del conflicto.
En un escenario que sigue marcado por la inestabilidad, los ataques reflejan la persistencia de las hostilidades lejos de la línea de combate y el impacto continuo sobre la población civil.