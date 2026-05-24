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Rusia lanzó uno de los mayores ataques sobre Kiev: más de 690 drones y misiles dejaron muertos y daños en Ucrania

El gobierno ucraniano denunció un bombardeo masivo contra la capital y otras regiones del país. El ataque provocó al menos cuatro muertos, decenas de heridos y nuevos daños en infraestructura civil y energética.