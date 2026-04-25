El presidente de Volodímir Zelenski desarrolló una agenda oficial en Azerbaiyán, donde mantuvo encuentros con su par Ilham Aliyev y avanzó en la firma de una serie de acuerdos de cooperación bilateral.
Zelensky mantuvo reuniones en Azerbaiyán y avanzó en acuerdos de cooperación bilateral
El presidente ucraniano busca fortalecer lazos con el país azerí a través de acuerdos en comercio y tecnología, impulsando la cooperación regional.
Según informaron fuentes oficiales, durante la visita se suscribieron distintos entendimientos orientados a fortalecer los vínculos entre ambos países en áreas como comercio, energía y desarrollo tecnológico, además de intercambios en materia de seguridad.
En el marco de las reuniones, las delegaciones analizaron también el contexto internacional y las perspectivas de cooperación entre Europa oriental y la región del Cáucaso, destacando la importancia de diversificar canales de diálogo y promover instancias de coordinación entre Estados.
Asimismo, se abordaron posibles mecanismos de colaboración a futuro, incluyendo iniciativas conjuntas que permitan ampliar el intercambio de capacidades productivas y consolidar relaciones institucionales a mediano plazo.