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Reforzar vínculos diplomáticos

Zelensky mantuvo reuniones en Azerbaiyán y avanzó en acuerdos de cooperación bilateral

El presidente ucraniano busca fortalecer lazos con el país azerí a través de acuerdos en comercio y tecnología, impulsando la cooperación regional.

Volodímir Zelenski junto a Ilham Aliyev.Volodímir Zelenski junto a Ilham Aliyev.
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El presidente de Volodímir Zelenski desarrolló una agenda oficial en Azerbaiyán, donde mantuvo encuentros con su par Ilham Aliyev y avanzó en la firma de una serie de acuerdos de cooperación bilateral.

Según informaron fuentes oficiales, durante la visita se suscribieron distintos entendimientos orientados a fortalecer los vínculos entre ambos países en áreas como comercio, energía y desarrollo tecnológico, además de intercambios en materia de seguridad.

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En el marco de las reuniones, las delegaciones analizaron también el contexto internacional y las perspectivas de cooperación entre Europa oriental y la región del Cáucaso, destacando la importancia de diversificar canales de diálogo y promover instancias de coordinación entre Estados.

Asimismo, se abordaron posibles mecanismos de colaboración a futuro, incluyendo iniciativas conjuntas que permitan ampliar el intercambio de capacidades productivas y consolidar relaciones institucionales a mediano plazo.

La visita de Zelenski a Azerbaiyán se inscribe en una serie de contactos internacionales que el mandatario ucraniano viene desarrollando con el objetivo de reforzar vínculos diplomáticos y económicos en distintas regiones.

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