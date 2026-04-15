Gran Bretaña enviará a Ucrania al menos 120.000 drones a lo largo de 2026, en lo que ya fue presentado como el mayor paquete británico de este tipo desde el comienzo de la invasión rusa. Parte de esas unidades ya empezó a llegar y Kiev las incorporó como refuerzo directo para su línea del frente.
Ucrania recibirá un paquete récord de 120.000 drones británicos durante este año
El Reino Unido anunció su mayor entrega de drones a Ucrania desde el inicio de la guerra. El paquete incluye al menos 120.000 unidades y forma parte del apoyo militar británico previsto para 2026.
El anuncio fue confirmado por el Ministerio de Defensa ucraniano y por el propio Gobierno británico. El envío incluirá drones de ataque, reconocimiento, logística y también sistemas marítimos, una combinación que vuelve a mostrar hasta qué punto este tipo de tecnología se transformó en una pieza central de la guerra.
La ayuda se inscribe dentro del respaldo militar total que Londres prevé para Ucrania este año, calculado en 3.000 millones de libras. A eso se suma el esquema del G7 para acelerar ingresos extraordinarios destinados a sostener el esfuerzo de defensa ucraniano.
Un envío récord en un momento sensible
El paquete fue presentado por Londres como su mayor entrega de drones a Ucrania. El volumen da una dimensión del lugar que estos sistemas ganaron en el campo de batalla, donde ya no funcionan solo como apoyo táctico, sino también como recurso de vigilancia, ataque de precisión y abastecimiento en zonas de altísimo riesgo.
Desde Kiev remarcaron que las primeras unidades ya están llegando. El mensaje del Ministerio de Defensa ucraniano buscó subrayar que esa asistencia no tiene un valor simbólico, sino un impacto concreto sobre el frente en un tramo en el que Rusia volvió a intensificar sus ataques aéreos con drones y misiles.
La noticia coincidió, además, con una nueva ola de cooperación europea en materia de drones. En los últimos días, Alemania, Noruega y Países Bajos también anunciaron acuerdos o inversiones para ampliar la producción y provisión de estos sistemas a Ucrania.
Qué tipo de drones recibirá Ucrania
El detalle difundido por las autoridades ucranianas indica que el paquete británico no estará concentrado en un solo modelo. Habrá drones de ataque, de reconocimiento, de logística y marítimos, lo que revela una estrategia pensada para cubrir varias funciones simultáneas dentro del esfuerzo bélico.
Los drones de reconocimiento siguen siendo claves para detectar movimientos, corregir fuego y anticipar maniobras enemigas. Los de ataque permiten golpear blancos puntuales con costos mucho menores que otras armas más pesadas, mientras que los de logística ayudan a sostener posiciones en zonas difíciles o bajo fuego constante.
La inclusión de drones marítimos también resulta significativa. Ucrania desarrolló en los últimos años una capacidad creciente en ese terreno, especialmente para acciones en el Mar Negro, y varios aliados europeos empezaron a mirar esa experiencia como un modelo de cooperación e innovación militar.
La guerra de drones entra en otra escala
La decisión británica refleja una tendencia más amplia: la guerra en Ucrania se volvió también una carrera industrial por la producción de drones. Varios países europeos ya no se limitan a donar material, sino que comenzaron a financiar fabricación conjunta o producción local para sostener el flujo de sistemas al frente.
Ese cambio tiene una lógica concreta. Ucrania enfrenta ataques masivos casi diarios y necesita reponer equipos con rapidez. Solo en la madrugada del 15 de abril, Rusia lanzó más de 300 drones y tres misiles balísticos sobre territorio ucraniano, según informó Reuters a partir de datos de la Fuerza Aérea de Kiev.
Frente a esa presión, los aliados europeos aceleran envíos y acuerdos productivos. El objetivo no es solo mantener la resistencia ucraniana, sino también aprender de una guerra que está redefiniendo doctrinas militares, cadenas de suministro y prioridades industriales en todo el continente.
El mensaje político de Londres
El anuncio también tiene una lectura política. Gran Bretaña busca sostener su rol como uno de los principales apoyos militares de Kiev dentro de Europa, incluso en un contexto internacional atravesado por nuevas tensiones en Medio Oriente y por crecientes debates sobre presupuestos de defensa.
Desde Moscú, la reacción fue inmediata. Rusia advirtió que los planes europeos para fabricar y enviar drones a Ucrania profundizan la implicación del continente en la guerra, una línea discursiva que el Kremlin viene repitiendo cada vez que Occidente amplía la asistencia militar a Kiev.
En lo inmediato, el dato central es otro: el Reino Unido ya puso en marcha el mayor paquete de drones de su historia para Ucrania y Kiev cuenta con esas unidades como un refuerzo clave para sostener el frente durante 2026.