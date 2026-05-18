Rusia aseguró este domingo que Ucrania lanzó uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra, una ofensiva que, según Moscú, dejó cuatro muertos y afectó especialmente a la capital y sus alrededores. En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió la operación y sostuvo que se trató de una respuesta legítima a recientes bombardeos rusos.
Rusia denunció un masivo ataque con drones de Ucrania y reportó cuatro muertos
El ataque impactó en distintas regiones del territorio ruso, con daños en viviendas e infraestructura. Desde Kiev defendieron la operación como una respuesta a recientes bombardeos sobre ciudades ucranianas.
De acuerdo con autoridades rusas, el ataque incluyó cerca de 600 drones dirigidos contra distintas zonas del país, en un nuevo episodio de escalada del conflicto iniciado en 2022.
Víctimas fatales
El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos interceptaron 556 drones entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Además, otros 30 aparatos fueron derribados en una de las ofensivas ucranianas más amplias registradas hasta el momento.
Las autoridades precisaron que las interceptaciones ocurrieron en 14 regiones rusas, además de Crimea —territorio anexado por Moscú— y zonas cercanas al mar Negro y al mar de Azov.
Moscú y su región fueron algunas de las áreas más afectadas. Según reportes oficiales, tres personas murieron en las afueras de la capital rusa y otra perdió la vida en la región fronteriza de Bélgorod.
Además, se registraron daños en viviendas e infraestructuras, mientras que cuatro personas resultaron heridas en zonas cercanas a Moscú.
Qué dijo Zelenski sobre el ataque
Tras la ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, defendió públicamente la operación y aseguró que las acciones de Kiev responden a los ataques rusos sobre ciudades ucranianas.
“Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y comunidades están totalmente justificadas”, expresó el mandatario a través de redes sociales.
Zelenski agregó que Ucrania busca enviar un mensaje claro a Moscú y remarcó que Rusia debe poner fin al conflicto.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas de Vehículos No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, afirmó que el objetivo continúa siendo reforzar la capacidad de ataques de largo alcance contra objetivos militares.
Principal blanco del ataque
Desde Kiev aseguraron que el operativo sobre Moscú fue el más importante desde el comienzo de la invasión rusa. En la capital, más de 80 drones fueron interceptados por los sistemas de defensa.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que un ataque dejó 12 heridos, en su mayoría trabajadores de una obra cercana a una refinería. También confirmó daños en tres edificios residenciales, aunque aclaró que la producción de la refinería no se vio afectada.
Aunque la región de Moscú suele ser objetivo de ataques con drones, la ciudad se encuentra a más de 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, por lo que este tipo de ofensivas no son habituales.
Mientras tanto, Ucrania aseguró haber interceptado durante la noche 279 drones rusos de un total de 287 lanzados hacia su territorio.
Los ataques entre ambos países se reanudaron luego de una tregua de tres días impulsada por Estados Unidos en el marco de las conmemoraciones del final de la Segunda Guerra Mundial en Rusia.
En paralelo, las negociaciones bajo mediación estadounidense permanecen suspendidas desde el recrudecimiento de tensiones internacionales tras los bombardeos sobre Irán.