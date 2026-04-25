Las autoridades de Rumania informaron que fragmentos de un dron cayeron en la ciudad de Galati, en el sureste del país y cerca de la frontera con Ucrania, provocando daños en un edificio y en un poste de electricidad.
Fragmentos de un dron ruso impactan en una ciudad rumana y generan alarma
Un dron que habría participado en un ataque en Ucrania cayó en la ciudad rumana de Galati, causando daños materiales y la evacuación preventiva de vecinos. No se registraron víctimas.
El incidente ocurrió durante la madrugada de este sábado y, aunque no dejó víctimas, generó preocupación en la zona.
Según los ministerios de Defensa e Interior rumanos, el aparato habría estado involucrado en un ataque ruso contra territorio ucraniano y fue interceptado antes de caer en suelo rumano.
En el lugar también se detectó una posible carga explosiva, lo que motivó un operativo de seguridad y la evacuación preventiva de los residentes en un radio de 200 metros.
Evacuación y operativo de seguridad
Las autoridades indicaron que la evacuación se realizó para garantizar la seguridad de la población y permitir el trabajo de los equipos especializados. De acuerdo con medios locales, al menos 117 personas fueron trasladadas y se interrumpió el suministro de gas a más de 500 usuarios, entre viviendas y comercios.
Los restos del dron y el artefacto explosivo serán retirados y trasladados a una zona segura para su posterior neutralización.
El incidente se produjo luego de que radares militares detectaran drones en proximidad del espacio aéreo rumano.
Ante esta situación, dos cazas Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea británica despegaron desde la base de Fetesti, en el marco de las misiones de vigilancia aérea de la OTAN en la región.
Los aviones identificaron un objeto a baja altura en las cercanías de Galati, aunque no intervinieron directamente. Según explicó el portavoz del Ministerio de Defensa, Daniel Nistor, el dron no había ingresado al espacio aéreo rumano y fue alcanzado previamente por fuerzas ucranianas antes de caer en territorio del país.
Condena y preocupación regional
El Ministerio de Defensa de Rumania condenó el episodio y calificó las acciones vinculadas al ataque como “irresponsables”, al considerar que representan un riesgo para la seguridad regional y la estabilidad en el área del mar Negro.
Asimismo, advirtió que este tipo de incidentes plantea desafíos adicionales para la seguridad colectiva de la OTAN, en un contexto de conflicto activo en la vecina Ucrania.
El episodio vuelve a poner en evidencia la proximidad del conflicto a territorios aliados y la creciente preocupación por posibles impactos colaterales más allá de las zonas de combate.