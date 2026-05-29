Tensión

Un dron ruso cayó sobre un edificio en Rumania y Europa acusó a Moscú de cruzar una “línea roja”

El incidente ocurrió cerca de la frontera con Ucrania y volvió a elevar la preocupación en la OTAN. Autoridades europeas advirtieron sobre el riesgo de una expansión regional del conflicto y reclamaron respuestas firmes ante Rusia.