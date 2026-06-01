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Trump asegura que cesaron las hostilidades entre Israel y Hezbollah en Líbano

El mandatario estadounidense anunció un alto al fuego tras fuertes negociaciones, mientras la tensión en Oriente Medio sigue latente. Ormuz sigue con bloqueo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Evan VucciDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Evan Vucci
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que cesaron las hostilidades entre Israel y Hezbollah en Líbano.

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Trump realizó una publicación en su cuenta de Truth Social, luego de horas de intensa actividad que incluyeron avances israelíes sobre suelo libanés y un nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Qué dijo Trump

El hombre de la Casa Blanca escribió: “Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut; cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido rechazada”.

El mensaje de Trump en Truth SocialEl mensaje de Trump en Truth Social.

También agregó: “Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel. Presidente DONALD J. TRUMP”.

En una publicación siguiente, Trump afirmó que “las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado”.

El diálogo con Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversó este lunes por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la escalada actual en los enfrentamientos en el frente libanés, informaron la televisión estatal israelí Kan TV News y otros medios israelíes. Los informes no dieron detalles sobre el contenido de la conversación entre los dos líderes.

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Trump dijo esta noche que Hezbollah e Israel acordaron moderar las hostilidades luego de sus conversaciones por separado con Netanyahu y con representantes de Hizbulá.

Kan informó que Israel se había estado preparando desde la mañana para atacar el suburbio de Beirut, pero en la tarde decidió aplazar el ataque tras la intervención de Estados Unidos.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a memorial service held for Ran Gvili, an off-duty police officer who was killed fighting militants that had infiltrated Israel during the deadly October 7, 2023, attack by Hamas, and the last hostage recovered from Gaza, in Meitar, Israel, January 28, 2026. REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY/File PhotoBenjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Crédito: REUTERS/Amir Cohen

Un importante funcionario israelí citado por el canal 12 de noticias de Israel dijo que Hezbollah ha expresado en los últimos días su disposición a aceptar un cese al fuego total sin la retirada inmediata del ejército israelí del sur de Líbano.

Un importante funcionario libanés también citado por el canal dijo que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, dijo el domingo a la administración Trump que Hezbollah está listo para un cese al fuego pleno e inmediato con Israel y prometió garantizar su implementación.

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