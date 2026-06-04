Israel y Líbano anunciaron este miércoles un nuevo acuerdo para implementar un alto el fuego, en un intento por frenar la escalada de violencia que se registró en los últimos meses en la frontera común y en distintas zonas del territorio libanés. La iniciativa fue alcanzada luego de una ronda de negociaciones trilaterales desarrolladas en Washington con mediación de Estados Unidos.
Israel y Líbano acordaron un nuevo alto el fuego condicionado al cese de acciones de Hezbolá
El entendimiento fue alcanzado tras negociaciones impulsadas por Estados Unidos en Washington. El acuerdo prevé medidas de seguridad en el sur libanés y una nueva ronda de conversaciones para avanzar hacia una solución más amplia.
Según el comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado estadounidense, la entrada en vigor de la tregua está supeditada al cese total de las acciones militares de Hezbolá y a la retirada de los integrantes de ese grupo del sector ubicado al sur del río Litani, una región estratégica del sur del Líbano que ha sido escenario de numerosos enfrentamientos.
Un acuerdo condicionado y con supervisión internacional
El nuevo entendimiento surge después de varios intentos fallidos por consolidar una tregua duradera. Durante abril y mayo se habían alcanzado acuerdos similares, pero los intercambios de fuego y los ataques continuaron en distintas zonas de la frontera, lo que impidió una estabilización efectiva de la situación.
La declaración conjunta establece además la creación de "zonas piloto" donde las Fuerzas Armadas Libanesas asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo la presencia de actores armados no estatales. El objetivo es fortalecer la autoridad del Estado libanés en áreas especialmente sensibles y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos.
Las autoridades de ambos países coincidieron en que estas medidas podrían convertirse en una base para avanzar hacia un acuerdo más amplio de paz y seguridad. El texto difundido tras las conversaciones señala que Israel y Líbano reafirmaron que no tienen intenciones hostiles mutuas y que continuarán trabajando para resolver los asuntos pendientes mediante negociaciones directas.
El acuerdo fue alcanzado durante la cuarta ronda de conversaciones de alto nivel auspiciadas por Washington. Funcionarios estadounidenses participaron activamente en las negociaciones y promovieron mecanismos para evitar una nueva escalada militar en una región marcada por años de conflictos y tensiones geopolíticas.
Próximas negociaciones y desafíos para sostener la tregua
Como parte del entendimiento, las delegaciones acordaron retomar las conversaciones políticas y de seguridad durante la semana del 22 de junio. La intención es avanzar hacia un acuerdo integral que permita estabilizar la situación en la frontera y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos.
Sin embargo, la aplicación efectiva del alto el fuego enfrenta desafíos significativos. Hezbolá no participó directamente en las negociaciones y aún resta conocer de qué manera implementará las condiciones previstas en el acuerdo. Diversos analistas consideran que la reacción de la organización será determinante para el éxito o fracaso de la iniciativa diplomática.
Las tensiones también persisten debido a que, pese a los anuncios de tregua alcanzados en meses anteriores, continuaron registrándose ataques y operaciones militares en el sur del Líbano. Esta situación alimenta el escepticismo sobre la posibilidad de sostener un cese de hostilidades a largo plazo.
El nuevo acuerdo se produce además en un contexto regional complejo, atravesado por las tensiones entre Israel e Irán y por los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para evitar una ampliación del conflicto en Medio Oriente.
Diversas fuentes internacionales señalaron que Washington busca consolidar una reducción de la violencia en varios frentes simultáneamente para facilitar futuras negociaciones políticas en la región.
Por el momento, tanto Israel como Líbano manifestaron su disposición a continuar el diálogo y respaldaron la mediación estadounidense. La expectativa de las partes es que el cumplimiento de las condiciones establecidas permita reducir los enfrentamientos en la frontera y abra una nueva etapa de conversaciones orientadas a construir un acuerdo de seguridad más amplio y duradero.