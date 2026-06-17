Un voraz incendio destruyó gran parte de un conocido ex motel de Villa La Angostura y provocó que 14 familias perdieran sus viviendas. El fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera del complejo y generó pérdidas casi totales, pese al intenso trabajo de los equipos de emergencia.
Un incendio arrasó un ex motel en Villa La Angostura y dejó a 14 familias sin hogar
El fuego se inició tras una explosión que escucharon los residentes. Las pérdidas fueron casi totales y continúan las pericias del caso.
El siniestro se registró en el complejo Sasha, ubicado en el barrio Las Balsas. Según relataron los habitantes del lugar, todo comenzó después de que se escuchara una fuerte explosión en el hall central del edificio. Ante la situación, los ocupantes se autoevacuaron rápidamente para evitar quedar atrapados por las llamas.
Rápida propagación del fuego
La construcción, compuesta mayoritariamente por madera, favoreció el avance del incendio y complicó las tareas de control. Durante varias horas, los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura trabajaron en el lugar para contener el fuego y evitar que alcanzara sectores cercanos.
El jefe del cuerpo de bomberos local, Guillermo "Wily" Trujillo, explicó que el establecimiento estaba ocupado de manera permanente por familias que residían allí y confirmó que no hubo víctimas fatales ni personas heridas entre los habitantes.
Sin embargo, la magnitud del operativo obligó a extremar los esfuerzos de los rescatistas, que permanecieron durante varias horas combatiendo el fuego en condiciones complejas.
Bomberos asistidos
Como consecuencia de la intensa exposición al humo y al monóxido de carbono, cinco integrantes del cuerpo de bomberos debieron ser trasladados al hospital Oscar Arraiz para recibir atención médica.
Los efectivos fueron asistidos de manera preventiva y posteriormente recibieron el alta médica, sin presentar complicaciones de gravedad.
La situación puso de manifiesto la complejidad de las tareas desarrolladas durante la emergencia, especialmente debido a la rápida expansión de las llamas y a las características del edificio afectado.
Investigan las causas
El ex motel está ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2.112,50, en una zona conocida por su cercanía con el Parque Nacional Los Arrayanes. Durante años fue una alternativa de alojamiento elegida por turistas debido a su ubicación estratégica y sus costos accesibles.
Tras el incendio, las pérdidas materiales fueron calificadas como casi totales. Ahora, las autoridades avanzan con las pericias para determinar el origen del fuego y establecer si existe relación entre el estallido reportado por los residentes y el inicio del siniestro.
Mientras continúa la investigación, las familias afectadas intentan reorganizarse luego de perder sus hogares en uno de los incendios más importantes registrados recientemente en la localidad neuquina.