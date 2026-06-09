Un automóvil Fiat Mobi sufrió un incendio este martes en la ciudad de Santa Fe y debió ser asistido por una dotación de Bomberos Zapadores que trabajó para controlar el foco ígneo y evitar daños mayores.
Se incendió un auto en barrio Constituyentes y los bomberos evitaron que las llamas se propagaran
El siniestro ocurrió este martes al mediodía sobre calle Tucumán al 3100. El fuego afectó principalmente el sector del motor y parte de la carrocería. No se reportaron personas heridas.
El hecho fue reportado cerca de las 12 horas sobre calle Tucumán al 3100, donde personal de la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe acudió tras recibir un aviso por un vehículo en llamas.
El fuego afectó la parte delantera
Al arribar al lugar, los efectivos observaron que el proceso combustivo se desarrollaba sobre un Fiat Mobi rojo, de cinco puertas y alimentado a nafta.
Según el informe oficial, el vehículo se encontraba estacionado con el frente orientado hacia el este, próximo a la vereda sur de la cuadra.
Ante la situación, los bomberos desplegaron una línea de extinción de una pulgada desde la unidad concurrente y comenzaron las tareas para sofocar el incendio.
Daños en el motor y la carrocería
Las llamas provocaron daños totales en el compartimiento del motor, que fue el sector más afectado por el siniestro.
Además, se registraron deterioros parciales en el capot, donde se observó ampollamiento y desprendimiento de pintura producto de las altas temperaturas.
También resultaron alcanzados por el fuego el torpedo de comando, el paragolpes delantero y la cubierta delantera derecha del automóvil.
Intervino la Brigada Motorizada
En el lugar se encontraba una mujer de 32 años identificada por las iniciales V.B., quien permaneció junto al vehículo mientras se desarrollaba el operativo.
Las tareas fueron acompañadas por personal policial de la Brigada Motorizada, que acudió con el móvil 11213 para colaborar con la seguridad de la zona.
Una vez finalizada la extinción y verificado que no existían riesgos de reignición, la dotación regresó al cuartel.