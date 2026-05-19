Santa Fe

Seguirá en prisión en joven acusado de un violento asalto en barrio Constituyentes

Tiene 25 años y se encontraba en situación de calle cuando ocurrió el delito. Está imputado de atacar a “cadenazos” a la empleada de un comercio durante un robo. La Justicia le impuso la medida cautelar de máxima.