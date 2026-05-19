La mañana del martes de la semana pasada, un negocio de barrio Constituyentes de la ciudad de Santa Fe, ubicado en calle 4 de Enero al 3200 fue blanco de un violento delincuente. Por el asalto, fue detenido poco después Cristofer Molina, un joven indigente de 25 años que permanecerá en prisión preventiva mientras dure la investigación, según dispuso ahora la Justicia.
Seguirá en prisión en joven acusado de un violento asalto en barrio Constituyentes
Tiene 25 años y se encontraba en situación de calle cuando ocurrió el delito. Está imputado de atacar a “cadenazos” a la empleada de un comercio durante un robo. La Justicia le impuso la medida cautelar de máxima.
Según la hipótesis del fiscal del caso, Daniel Alberto Filippi, fue Molina quien ese día entró al kiosco y simuló ser un cliente para tomar desprevenida a la empleada que atendía.
Siempre en base a lo que sostiene el representante del Ministerio Público de la Acusación, el joven se lanzó detrás del mostrador y con brutalidad redujo a la mujer, que recibió varios “cadenazos” en la cabeza.
Muy lastimada y amenazada, ella terminó encerrada en un baño, mientras que el ladrón tomó un poco más de 40 mil pesos en efectivo, dos paquetes de cigarrillos, dos botellas de cerveza y escapó en dirección al norte.
La víctima pudo pedir ayuda poco después y Molina fue arrestado por la policía a algunas cuadras, con el botín en su poder.
Calificado
El fiscal Daniel Filippi le atribuyó la autoría del delito de “robo calificado por el uso de arma”.
Este martes, en audiencia de medidas cautelares y con la abogada pública Silvina Corvalán como defensora, el juez José Luis García Troiano le impuso a Molina la prisión preventiva mientras se sigue desarrollando el proceso.