Provincia de Santa Fe

Un cuartel de bomberos norteño deberá indemnizar con el valor de 4 motos a exintegrantes dados de baja

El fallo adverso para la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Calchaquí fue dictado por una jueza de Vera. El monto asciende a cerca de 20 millones de pesos. La entidad apelaría la medida, que pone entredicho la prestación de su servicio vital para la ciudad.