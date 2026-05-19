Más de 10.100 millones de pesos

El gobierno de Santa Fe abre este martes sobres para obras hídricas de la provincia

Será desde las 13 horas, en la sede de la Sociedad Rural de Sunchales. Con estas obras, la Casa Gris busca proteger miles de hectáreas productivas y maximizar el escurrimiento de las localidades en los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín y San Cristóbal.