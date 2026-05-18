Lluvias intensas en los primeros meses del año, un fenómeno de Niño para el segundo semestre que se traduce, para explicarlo fácilmente, en más precipitaciones de las habituales, encienden alertas pero también obligan a detallar qué se hizo y qué se está planificando para evitar efectos sobre la población y la producción.
Prevención del riesgo hídrico: Santa Fe asegura que "este clima no nos agarra de brazos cruzados"
Con registros de lluvia por encima de lo normal en el primer trimestre y un escenario de Niño para la segunda parte del año, autoridades de Obras Públicas y Producción dieron detalles de las tareas e inversión realizadas desde el inicio de la gestión.
En ese sentido este lunes se convocó a conferencia de prensa en Casa de Gobierno para informar las diferentes obras, acciones y políticas que se están llevando adelante desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro en toda la provincia para prevenir el riesgo hídrico.
Allí estuvo la vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes, junto con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y su par de Producción, Gustavo Puccini. Junto a ellos se encontraban los secretarios de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, y de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras.
De arranque se advirtió que el gobierno comenzó a trabajar en un posible escenario climático adverso desde antes de iniciar la gestión, en diciembre de 2023. Los encuentros se repiten con regularidad y este lunes a primera hora se realizó un nuevo encuentro.
Más allá de la situación suscitada en los primeros meses del año, cuando varias localidades recibieron en pocos días el mismo volumen de precipitaciones que en todo un año, cuestión que llevó a dictar una serie de medidas para aliviar la situación de los sectores afectados, la mirada está puesta en el pronóstico para el segundo semestre "con una condición calurosa en el Pacífico que se traduce en un Niño y significa más lluvias de lo normal".
Aunque aun no se arriesgue si será o no un fenómeno severo, los pronósticos no anticipan ni una condición seca ni de normalidad
Previsión
"Desde 2024 venimos trabajando con obras en este sentido", aseguraron los representantes del gobierno provincial ante los medios de prensa. Otros más, como Fabián Bastia (ministro de Gobierno) y Victoria Tejeda (de Igualdad y Desarrollo Humano) siguieron las instancias de la exposición desde la sala.
"Este momento no nos agarra con los brazos cruzados, nos agarra con obras", afirmó Enrico, quien destacó la relación con los comités de cuenca, los 18.500 kilómetros de curso de agua (entre naturales y canales troncales y secundarios) que la provincia debe mantener y la licitación que se hará este martes en Sunchales para la limpieza de canales del centro de la provincia. "En el sur está a punto de adjudicarse y en el norte está la posibilidad de una contratación directa ante la proximidad de las lluvias".
En detalle
A su turno, Mijich destacó acciones concretas para atenuar el riesgo hídrico, tales como la recuperación de la red de monitoreo provincial que tiene 108 estaciones activas y espera llegar a 200.
Además, "de las 100 localidades con riesgo hídrico, en 77 realizamos obras y en 23 hay proyectos a punto de iniciar acciones".
Obras de protección en Malabrigo, 4000 kilómetros de limpieza de canales (se espera llegar a 7 mil en 2027), defensa perimetral de María Susana, protección de Cascada Saladillo ("obra abandonada por Nación", advirtieron), sistema de defensa del Gran Santa Fe "con todas las obras completadas que incluye 7 bombas a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe", 75 % de avance del Terraplén Garello, renovación de flota de los equipos y regularización de la red de canales de drenajes, formaron parte de la reseña oficial.
Puccini, a su turno, ofreció un detalle de la respuesta del gobierno a la situación excepcional que vivieron los departamentos del norte: 9 de julio, Vera y General Obligado, además del cordón hortícola de la capital provincial.
"El 29 de abril el comité de emergencia agropecuaria estaba reunido", dijo el ministro y recordó que se declaró en situación de emergencia o desastre a 19 distritos. "El decreto se homologó el 11 de mayo y está a la firma del ministro de Economía Luis Caputo", a quien le pidió celeridad en la resolución del trámite.
"Sin esperar decretos", se iniciaron acuerdos con entidades financieras para el otorgamiento de líneas de crédito que permitan aliviar la situación de productores.
"El mensaje, cuando hay un clima que te castigo, es que hay un Estado acompañando", definió Puccini, en una clara diferenciación con la gestión nacional a la que pidió también por las retenciones que, para el trigo, son de 7.5 %.
En ese sentido abogó por "un gobierno nacional que le saque la pata de encima" al campo.
Además, dijo, "es un buen momento para trabajar entre Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, porque recibimos agua de esas dos provincias y Estado nacional tiene que estar arbitrando en esa situación".