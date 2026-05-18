Obras, acciones y políticas

Prevención del riesgo hídrico: Santa Fe asegura que "este clima no nos agarra de brazos cruzados"

Con registros de lluvia por encima de lo normal en el primer trimestre y un escenario de Niño para la segunda parte del año, autoridades de Obras Públicas y Producción dieron detalles de las tareas e inversión realizadas desde el inicio de la gestión.