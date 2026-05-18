#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Obras, acciones y políticas

Prevención del riesgo hídrico: Santa Fe asegura que "este clima no nos agarra de brazos cruzados"

Con registros de lluvia por encima de lo normal en el primer trimestre y un escenario de Niño para la segunda parte del año, autoridades de Obras Públicas y Producción dieron detalles de las tareas e inversión realizadas desde el inicio de la gestión.

Santa Fe destacó avances en limpieza de canales y sistemas de defensa ante posibles lluvias intensas.Santa Fe destacó avances en limpieza de canales y sistemas de defensa ante posibles lluvias intensas.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Lluvias intensas en los primeros meses del año, un fenómeno de Niño para el segundo semestre que se traduce, para explicarlo fácilmente, en más precipitaciones de las habituales, encienden alertas pero también obligan a detallar qué se hizo y qué se está planificando para evitar efectos sobre la población y la producción.

En ese sentido este lunes se convocó a conferencia de prensa en Casa de Gobierno para informar las diferentes obras, acciones y políticas que se están llevando adelante desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro en toda la provincia para prevenir el riesgo hídrico.

Funcionarios provinciales detallaron las obras y acciones preventivas frente al riesgo hídrico.Funcionarios provinciales detallaron las obras y acciones preventivas frente al riesgo hídrico.

Allí estuvo la vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes, junto con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y su par de Producción, Gustavo Puccini. Junto a ellos se encontraban los secretarios de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, y de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras.

De arranque se advirtió que el gobierno comenzó a trabajar en un posible escenario climático adverso desde antes de iniciar la gestión, en diciembre de 2023. Los encuentros se repiten con regularidad y este lunes a primera hora se realizó un nuevo encuentro.

Mirá tambiénATN de $3 mil millones para la emergencia climática santafesina

Más allá de la situación suscitada en los primeros meses del año, cuando varias localidades recibieron en pocos días el mismo volumen de precipitaciones que en todo un año, cuestión que llevó a dictar una serie de medidas para aliviar la situación de los sectores afectados, la mirada está puesta en el pronóstico para el segundo semestre "con una condición calurosa en el Pacífico que se traduce en un Niño y significa más lluvias de lo normal".

Aunque aun no se arriesgue si será o no un fenómeno severo, los pronósticos no anticipan ni una condición seca ni de normalidad

Previsión

"Desde 2024 venimos trabajando con obras en este sentido", aseguraron los representantes del gobierno provincial ante los medios de prensa. Otros más, como Fabián Bastia (ministro de Gobierno) y Victoria Tejeda (de Igualdad y Desarrollo Humano) siguieron las instancias de la exposición desde la sala.

La Provincia destacó avances en limpieza de canales y sistemas de defensa ante posibles lluvias intensas.La Provincia destacó avances en limpieza de canales y sistemas de defensa ante posibles lluvias intensas.

"Este momento no nos agarra con los brazos cruzados, nos agarra con obras", afirmó Enrico, quien destacó la relación con los comités de cuenca, los 18.500 kilómetros de curso de agua (entre naturales y canales troncales y secundarios) que la provincia debe mantener y la licitación que se hará este martes en Sunchales para la limpieza de canales del centro de la provincia. "En el sur está a punto de adjudicarse y en el norte está la posibilidad de una contratación directa ante la proximidad de las lluvias".

En detalle

A su turno, Mijich destacó acciones concretas para atenuar el riesgo hídrico, tales como la recuperación de la red de monitoreo provincial que tiene 108 estaciones activas y espera llegar a 200.

Además, "de las 100 localidades con riesgo hídrico, en 77 realizamos obras y en 23 hay proyectos a punto de iniciar acciones".

Mirá tambiénFernández advirtió sobre el riesgo hídrico y reclamó acelerar la finalización del terraplén Garello

Obras de protección en Malabrigo, 4000 kilómetros de limpieza de canales (se espera llegar a 7 mil en 2027), defensa perimetral de María Susana, protección de Cascada Saladillo ("obra abandonada por Nación", advirtieron), sistema de defensa del Gran Santa Fe "con todas las obras completadas que incluye 7 bombas a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe", 75 % de avance del Terraplén Garello, renovación de flota de los equipos y regularización de la red de canales de drenajes, formaron parte de la reseña oficial.

Impacto de las precipitaciones registradas en Santa Fe durante los primeros meses del año.Impacto de las precipitaciones registradas en Santa Fe durante los primeros meses del año.

Puccini, a su turno, ofreció un detalle de la respuesta del gobierno a la situación excepcional que vivieron los departamentos del norte: 9 de julio, Vera y General Obligado, además del cordón hortícola de la capital provincial.

"El 29 de abril el comité de emergencia agropecuaria estaba reunido", dijo el ministro y recordó que se declaró en situación de emergencia o desastre a 19 distritos. "El decreto se homologó el 11 de mayo y está a la firma del ministro de Economía Luis Caputo", a quien le pidió celeridad en la resolución del trámite.

"Sin esperar decretos", se iniciaron acuerdos con entidades financieras para el otorgamiento de líneas de crédito que permitan aliviar la situación de productores.

"El mensaje, cuando hay un clima que te castigo, es que hay un Estado acompañando", definió Puccini, en una clara diferenciación con la gestión nacional a la que pidió también por las retenciones que, para el trigo, son de 7.5 %.

En ese sentido abogó por "un gobierno nacional que le saque la pata de encima" al campo.

Además, dijo, "es un buen momento para trabajar entre Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, porque recibimos agua de esas dos provincias y Estado nacional tiene que estar arbitrando en esa situación".

Informe Gobierno de Santa Fe by El Litoral

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Noticias Gobierno de Santa Fe
Lisandro Enrico
Santa Fe
Gustavo Puccini
Fenómeno El Niño
Ignacio Mántaras
Virginia Coudannes
Nicolás Mijich
Fabián Bastía
Victoria Tejeda
Sunchales
Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe
Chaco
Santiago del Estero

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro