Infraestructura y prevención hídrica

Fernández advirtió sobre el riesgo hídrico y reclamó acelerar la finalización del terraplén Garello

El concejal justicialista expresó su preocupación por la demora en la finalización de la defensa del terraplén Garello y alertó sobre las consecuencias que podría generar un fenómeno climático extremo en la región, especialmente sobre las miles de familias que viven en la costa santafesina.