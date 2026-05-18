En Elisa

Comenzó la reparación integral del puente de la Ruta N° 10, sobre el Arroyo Cululú

Luego de años de gestiones comenzaron los trabajos de reparación integral del puente ubicado sobre el Arroyo Cululú, en la Ruta Provincial Nº 10. La obra apunta a recuperar condiciones estructurales adecuadas, mejorar la seguridad vial y garantizar la conectividad para vecinos, transportistas y productores de toda la región.