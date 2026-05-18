La comunidad de Elisa recibió con expectativa el inicio de los trabajos de reparación del puente sobre el Arroyo Cululú, ubicado en la Ruta Provincial Nº 10, una intervención considerada prioritaria tanto por cuestiones de seguridad vial como por su importancia estratégica para la conectividad regional.
Comenzó la reparación integral del puente de la Ruta N° 10, sobre el Arroyo Cululú
Luego de años de gestiones comenzaron los trabajos de reparación integral del puente ubicado sobre el Arroyo Cululú, en la Ruta Provincial Nº 10. La obra apunta a recuperar condiciones estructurales adecuadas, mejorar la seguridad vial y garantizar la conectividad para vecinos, transportistas y productores de toda la región.
Desde la administración comunal destacaron que se trata de una obra largamente esperada y que llega después de años de gestiones sostenidas ante distintos organismos provinciales. El deterioro de la estructura había generado preocupación creciente entre vecinos, transportistas y productores agropecuarios que utilizan diariamente este corredor vial.
La situación se volvió especialmente delicada en los últimos tiempos, cuando el estado del puente comenzó a evidenciar problemas estructurales que ponían en riesgo la circulación normal sobre una de las rutas más importantes del departamento.
Frente a ese escenario, desde la Comuna insistieron en la necesidad de una intervención urgente que permitiera evitar mayores inconvenientes y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad.
En ese marco, las autoridades locales remarcaron que el reclamo se mantuvo vigente gracias a la constancia institucional y al acompañamiento permanente de la comunidad, que durante años manifestó la necesidad de una solución definitiva para el puente.
Una intervención clave para la producción y la conectividad
La reparación del puente sobre el Arroyo Cululú representa una obra estratégica para toda la región central de la provincia, ya que la Ruta Provincial Nº 10 constituye un corredor fundamental para el movimiento productivo, comercial y social.
Particularmente, desde la Comuna de Elisa subrayaron el impacto positivo que tendrá la intervención para los productores agropecuarios de la zona, quienes dependen diariamente de esta vía para trasladar su producción, maquinaria e insumos.
La recuperación estructural del puente permitirá mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan por el sector, además de fortalecer la conectividad entre localidades vecinas y garantizar la continuidad del tránsito pesado vinculado a la actividad agropecuaria.
En los últimos años, el deterioro del paso había generado preocupación en distintos sectores productivos debido a las dificultades que ocasionaba para el transporte y la logística regional. Por ello, el inicio de la obra fue recibido con alivio y expectativa por parte de productores y habitantes de toda el área.
Además del impacto económico, las autoridades remarcaron que la intervención también resulta fundamental desde el punto de vista social, ya que miles de vecinos utilizan diariamente esta ruta para acceder a servicios, centros educativos, actividades comerciales y conexiones con otras localidades.
Reconocimiento al acompañamiento provincial
Desde la Comuna destacaron especialmente la respuesta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el acompañamiento de las áreas involucradas en la concreción de la obra.
En ese sentido, expresaron su agradecimiento al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección Provincial de Vialidad y a la empresa GyE Forestales, por la predisposición y el compromiso demostrado para avanzar en una solución considerada indispensable para la comunidad.
Las autoridades locales señalaron que, si bien la respuesta definitiva llegó luego de una situación crítica que evidenció la urgencia de intervenir el puente, hoy valoran que finalmente la obra se esté ejecutando y permita dar respuesta a un reclamo histórico de la localidad y de toda la región.