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Infraestructura, educación y seguridad: continúan las inversiones en localidades de San Justo

Distintas localidades del departamento San Justo avanzan con obras de infraestructura, mejoras en establecimientos educativos y nuevos equipamientos comunitarios. Las intervenciones abarcan espacios culturales, caminos rurales, ampliaciones escolares y sistemas de monitoreo urbano.