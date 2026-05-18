Diversas localidades del departamento San Justo continúan desarrollando obras y recibiendo equipamiento destinado a fortalecer la infraestructura comunitaria, educativa y urbana.
Infraestructura, educación y seguridad: continúan las inversiones en localidades de San Justo
Distintas localidades del departamento San Justo avanzan con obras de infraestructura, mejoras en establecimientos educativos y nuevos equipamientos comunitarios. Las intervenciones abarcan espacios culturales, caminos rurales, ampliaciones escolares y sistemas de monitoreo urbano.
Durante los últimos días, el senador provincial Rodrigo Borla recorrió distintas poblaciones del territorio para supervisar avances de trabajos en ejecución y acompañar la entrega de nuevos elementos para instituciones locales.
Uno de los puntos visitados fue Cayastacito, donde actualmente se desarrollan tareas vinculadas a la construcción del futuro museo y casa de la cultura de la localidad. El edificio se levanta en un sector estratégico ubicado en la intersección de las rutas provinciales Nº 62 y Nº 2 y apunta a transformarse en un espacio destinado a actividades culturales, recreativas y de preservación histórica.
Desde la localidad destacaron la importancia de contar con un ámbito pensado para fortalecer la identidad cultural y generar nuevas propuestas para vecinos y visitantes.
Educación
Otra de las localidades recorridas fue Videla, donde se concretaron mejoras en establecimientos educativos. En la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 8214 se incorporaron nuevos equipos de aire acondicionado, mientras que la Escuela Nº 6133 recibió recientemente una nueva cocina para el funcionamiento diario del comedor y otras actividades escolares.
Las mejoras forman parte de intervenciones orientadas a optimizar las condiciones edilicias y de funcionamiento en instituciones educativas del departamento, especialmente en aspectos vinculados al confort y la infraestructura básica.
En Marcelino Escalada, en tanto, avanzan obras de ripiado en distintos sectores de la localidad, trabajos que buscan mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación, particularmente en jornadas de lluvia o alta humedad.
Además, allí se ejecutan tareas de ampliación del comedor del jardín de infantes, una obra considerada importante para adecuar los espacios y acompañar el crecimiento de la matrícula escolar.
Durante la recorrida también se visitaron otras instituciones locales junto al presidente comunal Federico Bórtoli, con quien analizaron diferentes proyectos e iniciativas vinculadas al desarrollo urbano y comunitario.
Sistema de monitoreo
Por otra parte, en Ramayón se presentó un nuevo sistema de monitoreo urbano destinado a reforzar las tareas de prevención y control en la localidad. El equipamiento fue dado a conocer por el presidente comunal Martín Truchet y contempla la incorporación de tecnología para vigilancia y seguimiento en distintos puntos estratégicos del pueblo.
Finalmente, en San Justo continúan las obras de construcción de una nueva aula en la Escuela Nº 431, en el marco del programa provincial “Mil Aulas”.
La ampliación busca generar nuevos espacios para el dictado de clases y mejorar las condiciones de enseñanza para estudiantes y docentes de la institución.
Las distintas intervenciones desarrolladas en el departamento abarcan áreas vinculadas a educación, cultura, infraestructura vial y seguridad, con obras y equipamientos que apuntan a fortalecer servicios y espacios comunitarios en localidades de diferente escala poblacional.