Departamento San Jerónimo

Mejoran el abastecimiento de agua potable en Casalegno tras años de problemas sanitarios

La localidad atraviesa la etapa final de una obra destinada a recuperar y optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable. Los trabajos presentan un avance cercano al 90 % y buscan revertir años de inconvenientes vinculados a contaminación bacteriana, fallas estructurales y deficiencias en la prestación del servicio.