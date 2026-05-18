La localidad de Casalegno se encuentra próxima a concluir una obra considerada fundamental para normalizar y mejorar el servicio de agua potable, luego de varios años marcados por problemas sanitarios y deficiencias en la infraestructura existente.
Mejoran el abastecimiento de agua potable en Casalegno tras años de problemas sanitarios
La localidad atraviesa la etapa final de una obra destinada a recuperar y optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable. Los trabajos presentan un avance cercano al 90 % y buscan revertir años de inconvenientes vinculados a contaminación bacteriana, fallas estructurales y deficiencias en la prestación del servicio.
La intervención apunta a resolver un escenario complejo que incluía perforaciones fuera de funcionamiento, una planta de ósmosis inversa deteriorada y episodios de contaminación bacteriana detectados en la red de distribución.
Según se informó oficialmente, los trabajos ya alcanzan aproximadamente un 90 % de ejecución y permitirán optimizar tanto la calidad como la cantidad del suministro para los vecinos de la localidad.
Desde el Ministerio de Obras Públicas provincial señalaron que la obra contempla una renovación integral de distintos componentes del sistema de abastecimiento, con el objetivo de garantizar condiciones sanitarias adecuadas y mejorar la sustentabilidad operativa del servicio en el largo plazo.
Intervención urgente
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que al momento de iniciarse las tareas se encontraron importantes deterioros en la infraestructura existente, situación que requería una intervención urgente para evitar mayores inconvenientes en la provisión de agua potable.
Por su parte, el director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, detalló que uno de los principales problemas detectados fue la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en la red, un microorganismo que puede representar riesgos sanitarios, especialmente en personas inmunocomprometidas.
Ante esa situación, se avanzó en la ejecución de dos nuevas perforaciones equipadas con electrobombas y modernos tableros de control, además de la renovación completa de la planta de ósmosis inversa.
Los trabajos también incluyeron el reacondicionamiento del tanque elevado, una intervención considerada clave para mejorar la presión y asegurar un funcionamiento más estable del sistema de distribución domiciliaria.
Inversión
Desde el área técnica indicaron que estas mejoras permitirán garantizar una prestación más eficiente y segura para toda la población, además de reducir riesgos vinculados a fallas operativas y problemas de calidad del agua.
La inversión destinada a la obra supera los 20 millones de pesos y forma parte de un conjunto de intervenciones vinculadas a infraestructura hídrica y saneamiento en distintas localidades de la provincia.
En tanto, desde el departamento San Jerónimo remarcaron la importancia de concretar obras vinculadas a servicios esenciales en pequeñas localidades, especialmente en aquellos casos donde existen dificultades estructurales que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes.
Con el avance de los trabajos en su etapa final, la expectativa en Casalegno está puesta ahora en la pronta puesta en funcionamiento integral del sistema renovado, lo que permitirá dejar atrás años de inconvenientes y mejorar significativamente las condiciones de acceso al agua potable para toda la comunidad.