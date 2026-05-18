Departamento Caseros

Obras sobre los arroyos Saladillo y Los Leones apuntan a mejorar la conectividad productiva

Los trabajos se desarrollan en zonas rurales de Los Quirquinchos y Villada, en el departamento Caseros, donde se construyen nuevas alcantarillas y puentes para mejorar el escurrimiento hídrico, recuperar caminos afectados por el deterioro estructural y garantizar la circulación de maquinaria agrícola y vehículos.