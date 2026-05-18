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Colón
Unión
Departamento Caseros

Obras sobre los arroyos Saladillo y Los Leones apuntan a mejorar la conectividad productiva

Los trabajos se desarrollan en zonas rurales de Los Quirquinchos y Villada, en el departamento Caseros, donde se construyen nuevas alcantarillas y puentes para mejorar el escurrimiento hídrico, recuperar caminos afectados por el deterioro estructural y garantizar la circulación de maquinaria agrícola y vehículos.

Construyen nuevas alcantarillas y puentes rurales sobre los arroyos Saladillo y Los LeonesConstruyen nuevas alcantarillas y puentes rurales sobre los arroyos Saladillo y Los Leones
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En distintas zonas rurales del departamento Caseros avanzan obras de infraestructura hídrica destinadas a mejorar el drenaje de los arroyos Saladillo y Los Leones, además de recuperar caminos que presentan importantes problemas de transitabilidad.

Los trabajos contemplan el reemplazo de antiguas alcantarillas deterioradas por nuevas estructuras de mayor capacidad y seguridad, especialmente en sectores utilizados de manera permanente por productores agropecuarios y maquinaria rural.

Construyen nuevas alcantarillas y puentes rurales sobre los arroyos Saladillo y Los LeonesConstruyen nuevas alcantarillas y puentes rurales sobre los arroyos Saladillo y Los Leones

En el distrito de Los Quirquinchos se ejecuta la construcción de tres nuevas estructuras sobre el arroyo Los Leones. Dos de ellas corresponden a alcantarillas de doble luz —una recta y otra oblicua—, mientras que la tercera reemplazará una antigua estructura tipo túnel linner abovedado que se encontraba completamente obstruida.

Dos nuevas estructuras

Por otra parte, en Villada se construyen dos nuevas estructuras sobre el arroyo Saladillo. Según se informó, las obras incluirán puentes de tres luces de 4,50 metros, además de veredas, barandas y guardarruedas destinados a mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

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Desde el área de Recursos Hídricos indicaron que el objetivo principal de las intervenciones es optimizar el escurrimiento del agua y evitar inconvenientes vinculados al deterioro de caminos rurales, especialmente en períodos de lluvias intensas.

También remarcaron que estas obras permitirán restablecer sectores que actualmente presentan restricciones o dificultades para el tránsito pesado y la circulación de maquinaria agrícola.

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Los trabajos poseen un plazo de ejecución estimado en 11 meses y actualmente registran un avance cercano al 10 %. En esta primera etapa se desarrollan tareas de hormigonado de losa en una de las estructuras de Los Quirquinchos, mientras continúan las mediciones y trabajos preliminares para las restantes alcantarillas.

La inversión prevista supera los 747 millones de pesos.

Desde las localidades involucradas destacaron la importancia de recuperar estos corredores rurales debido al impacto directo que tienen sobre la actividad productiva y la conectividad diaria de los habitantes.

Tránsito pesado

En Villada, uno de los puentes intervenidos se encontraba clausurado al tránsito pesado por riesgo estructural, situación que obligaba a desviar la circulación y extender considerablemente los recorridos para el traslado de producción agrícola y maquinaria.

Además, señalaron que las dificultades de acceso habían generado complicaciones logísticas para el almacenamiento y transporte de granos y otros productos agropecuarios.

Construyen nuevas alcantarillas y puentes rurales sobre los arroyos Saladillo y Los LeonesConstruyen nuevas alcantarillas y puentes rurales sobre los arroyos Saladillo y Los Leones

En el caso del arroyo Los Leones, las nuevas estructuras permitirán mejorar el drenaje de más de 6.000 hectáreas productivas pertenecientes a la cuenca del río Carcarañá, mientras que en Villada las intervenciones buscan recuperar la circulación en sectores que permanecían limitados por el estado de las estructuras existentes.

Las autoridades técnicas indicaron que las nuevas alcantarillas y puentes fueron diseñados para soportar mayores caudales y mejorar el comportamiento hidráulico de la zona, reduciendo riesgos de anegamientos y garantizando una mayor durabilidad de la infraestructura rural.

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