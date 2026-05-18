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En el norte santafesino

Vera abrió un espacio de diálogo sobre inclusión, accesibilidad y discapacidad

El Club Social de Vera fue escenario de un conversatorio sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, una actividad organizada por el Concejo Municipal que reunió a referentes, profesionales, familiares y autoridades para analizar la situación actual del sector y las dificultades en el acceso a prestaciones y tratamientos.

Vera fue sede de un conversatorio sobre la emergencia en discapacidadVera fue sede de un conversatorio sobre la emergencia en discapacidad
 12:45
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Con una importante participación de vecinos, profesionales y representantes institucionales, se desarrolló en Vera un conversatorio dedicado a abordar la situación que atraviesan las personas con discapacidad y el funcionamiento del sistema de prestaciones.

La actividad fue organizada por el Concejo Municipal local y tuvo lugar en las instalaciones del Club Social de Vera, donde se generó un espacio de intercambio y reflexión sobre el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad y las dificultades que actualmente enfrenta el sector.

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Durante la apertura, el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona, destacó la convocatoria alcanzada y remarcó la necesidad de debatir públicamente la situación.

En ese marco, señaló su preocupación por las dificultades que enfrentan muchas familias para acceder a prestaciones, tratamientos y acompañamiento adecuado, y advirtió sobre el impacto social que generan las limitaciones en el sistema de atención.

Reclamos por tratamientos y cobertura

Uno de los principales testimonios de la jornada estuvo a cargo de la doctora Mariela Peña, referente de la organización “Incluime Santa Fe”, quien describió como “crítica y angustiante” la realidad que atraviesan muchas personas con discapacidad.

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Según explicó, existen crecientes dificultades para acceder a tratamientos, medicamentos de alto costo y prestaciones esenciales, especialmente en casos complejos que requieren cobertura permanente.

Peña sostuvo que numerosas familias se encuentran con obstáculos administrativos y demoras en las respuestas, incluso en situaciones donde existen resoluciones judiciales favorables.

También manifestó preocupación por posibles modificaciones legislativas vinculadas al sistema de discapacidad y señaló la importancia de sostener los reclamos dentro de los canales institucionales y judiciales.

Vera fue sede de un conversatorio sobre la emergencia en discapacidadVera fue sede de un conversatorio sobre la emergencia en discapacidad

Durante el encuentro, distintos participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión, garantizar la continuidad de las prestaciones y mejorar el acceso a servicios especializados, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Las dificultades del interior provincial

Por su parte, el senador provincial Osvaldo Sosa hizo referencia a las desigualdades territoriales que enfrentan las personas con discapacidad en el norte santafesino.

El legislador destacó que muchas familias deben recorrer largas distancias para acceder a tratamientos, rehabilitación o atención profesional especializada, situación que se agrava por la falta de infraestructura y recursos en distintas localidades del interior.

Vera fue sede de un conversatorio sobre la emergencia en discapacidadVera fue sede de un conversatorio sobre la emergencia en discapacidad

En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en políticas públicas que permitan mejorar la accesibilidad y garantizar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en todo el territorio provincial.

Además, planteó la importancia de promover una mirada centrada en derechos, inclusión y participación comunitaria, dejando de lado enfoques asistencialistas o paternalistas.

El conversatorio concluyó con un intercambio entre los asistentes, quienes compartieron experiencias y coincidieron en la necesidad de continuar generando espacios de debate y visibilización sobre una problemática que afecta a numerosas familias de la región.

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