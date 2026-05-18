Con una importante participación de vecinos, profesionales y representantes institucionales, se desarrolló en Vera un conversatorio dedicado a abordar la situación que atraviesan las personas con discapacidad y el funcionamiento del sistema de prestaciones.
Vera abrió un espacio de diálogo sobre inclusión, accesibilidad y discapacidad
El Club Social de Vera fue escenario de un conversatorio sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, una actividad organizada por el Concejo Municipal que reunió a referentes, profesionales, familiares y autoridades para analizar la situación actual del sector y las dificultades en el acceso a prestaciones y tratamientos.
La actividad fue organizada por el Concejo Municipal local y tuvo lugar en las instalaciones del Club Social de Vera, donde se generó un espacio de intercambio y reflexión sobre el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad y las dificultades que actualmente enfrenta el sector.
Durante la apertura, el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona, destacó la convocatoria alcanzada y remarcó la necesidad de debatir públicamente la situación.
En ese marco, señaló su preocupación por las dificultades que enfrentan muchas familias para acceder a prestaciones, tratamientos y acompañamiento adecuado, y advirtió sobre el impacto social que generan las limitaciones en el sistema de atención.
Reclamos por tratamientos y cobertura
Uno de los principales testimonios de la jornada estuvo a cargo de la doctora Mariela Peña, referente de la organización “Incluime Santa Fe”, quien describió como “crítica y angustiante” la realidad que atraviesan muchas personas con discapacidad.
Según explicó, existen crecientes dificultades para acceder a tratamientos, medicamentos de alto costo y prestaciones esenciales, especialmente en casos complejos que requieren cobertura permanente.
Peña sostuvo que numerosas familias se encuentran con obstáculos administrativos y demoras en las respuestas, incluso en situaciones donde existen resoluciones judiciales favorables.
También manifestó preocupación por posibles modificaciones legislativas vinculadas al sistema de discapacidad y señaló la importancia de sostener los reclamos dentro de los canales institucionales y judiciales.
Durante el encuentro, distintos participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión, garantizar la continuidad de las prestaciones y mejorar el acceso a servicios especializados, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
Las dificultades del interior provincial
Por su parte, el senador provincial Osvaldo Sosa hizo referencia a las desigualdades territoriales que enfrentan las personas con discapacidad en el norte santafesino.
El legislador destacó que muchas familias deben recorrer largas distancias para acceder a tratamientos, rehabilitación o atención profesional especializada, situación que se agrava por la falta de infraestructura y recursos en distintas localidades del interior.
En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar en políticas públicas que permitan mejorar la accesibilidad y garantizar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en todo el territorio provincial.
Además, planteó la importancia de promover una mirada centrada en derechos, inclusión y participación comunitaria, dejando de lado enfoques asistencialistas o paternalistas.
El conversatorio concluyó con un intercambio entre los asistentes, quienes compartieron experiencias y coincidieron en la necesidad de continuar generando espacios de debate y visibilización sobre una problemática que afecta a numerosas familias de la región.