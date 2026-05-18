En el norte santafesino

Vera abrió un espacio de diálogo sobre inclusión, accesibilidad y discapacidad

El Club Social de Vera fue escenario de un conversatorio sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, una actividad organizada por el Concejo Municipal que reunió a referentes, profesionales, familiares y autoridades para analizar la situación actual del sector y las dificultades en el acceso a prestaciones y tratamientos.