El Club de Abuelos de Vera fue escenario de una jornada de trabajo y análisis dedicada a la nueva Ley de Municipios de la provincia de Santa Fe, una normativa que introduce importantes modificaciones en la organización y funcionamiento de los gobiernos locales.
Vera fue sede de una jornada de análisis sobre la nueva Ley de Municipios
Representantes de gobiernos locales del departamento Vera participaron de una jornada de análisis sobre la nueva Ley de Municipios de Santa Fe. El encuentro reunió a intendentes, presidentes comunales, concejales y referentes institucionales para debatir los alcances de la normativa y los desafíos de su futura implementación.
La actividad estuvo encabezada por el senador provincial Osvaldo Sosa y contó con la participación de presidentes comunales, intendentes, concejales y representantes de minorías comunales de distintas localidades del departamento.
Durante el encuentro se desarrollaron exposiciones técnicas y espacios de intercambio destinados a abordar los principales cambios que incorpora la Ley Nº 14.436, considerada una de las reformas institucionales más significativas para municipios y comunas santafesinas en las últimas décadas.
Sosa destacó el trabajo realizado durante el proceso de elaboración de la normativa y remarcó que la iniciativa surgió a partir de un amplio consenso legislativo.
“Fue muchísimo el trabajo en conjunto con legisladores de todos los espacios políticos”, expresó el senador, quien además definió a la nueva legislación como “la ley del consenso”.
Autonomía municipal y cambios institucionales
Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo relacionado con los alcances de la autonomía municipal establecida en la nueva Constitución Provincial y su impacto en la organización de los gobiernos locales.
La exposición técnica estuvo a cargo del contador Eldo Márquez, integrante del equipo de trabajo del senador, quien realizó un análisis interpretativo de la nueva legislación.
Durante su presentación explicó que la reforma establece que los núcleos de población organizados podrán gobernarse de manera autónoma y ejercer funciones, competencias y atribuciones vinculadas a la gestión de sus intereses locales.
En ese marco, se detalló que las 365 localidades santafesinas pasarán a ser consideradas ciudades desde el punto de vista institucional. Asimismo, se indicó que aquellas con menos de 10 mil habitantes serán administradas por intendentes y comisiones municipales, mientras que las que superen ese número contarán con concejos municipales.
Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de que los municipios con más de 10 mil habitantes puedan dictar su propia Carta Orgánica Municipal, instrumento que regulará el funcionamiento institucional de cada ciudad y deberá ser aprobado mediante una Convención Municipal convocada por ordenanza.
Transparencia, administración y participación ciudadana
Además de los aspectos institucionales, durante la jornada se analizaron temas vinculados al control y transparencia en la gestión pública, el régimen de administración financiera y los mecanismos de participación ciudadana previstos en la nueva normativa.
Las exposiciones derivaron en intercambios y consultas entre los participantes, especialmente en torno a la aplicación práctica de los nuevos instrumentos legales y administrativos.
Sosa reconoció que el proceso de implementación demandará tiempo y acompañamiento técnico debido a la magnitud de los cambios que plantea la ley.
“Fue el primer enfoque, lleno de preguntas, repreguntas y dudas que surgen ante una transformación de esta magnitud”, señaló el legislador.
En ese sentido, puso a disposición de las autoridades locales el equipo técnico, legal y contable que trabaja junto a su despacho legislativo para continuar desarrollando instancias de capacitación y asesoramiento.
Finalmente, el senador remarcó la importancia de promover espacios de intercambio entre localidades del departamento Vera para avanzar en una interpretación común de la normativa y facilitar su correcta implementación.
“El objetivo es seguir acompañando a cada localidad y brindar herramientas que permitan comprender y aplicar adecuadamente esta nueva legislación”, concluyó.