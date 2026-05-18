A cargo del senador Sosa

Vera fue sede de una jornada de análisis sobre la nueva Ley de Municipios

Representantes de gobiernos locales del departamento Vera participaron de una jornada de análisis sobre la nueva Ley de Municipios de Santa Fe. El encuentro reunió a intendentes, presidentes comunales, concejales y referentes institucionales para debatir los alcances de la normativa y los desafíos de su futura implementación.