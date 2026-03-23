Se espera que la inestabilidad continúe

Lluvias en el norte santafesino: Tartagal y Las Toscas registraron los mayores acumulados

Las precipitaciones marcaron el ritmo del feriado extralargo en la región, con registros que alcanzaron los 95 milímetros en algunos distritos. El Centro de Monitoreo Meteorológico advierte que la inestabilidad persistirá durante este lunes, especialmente en los departamentos Vera y General Obligado.