Lluvias en el norte santafesino: Tartagal y Las Toscas registraron los mayores acumulados

En forma copiosa en algunos puntos de la geografía norteña, y con menor intensidad en otros las lluvias impusieron su impronta en el feriado extralargo en la región norte de la bota santafesina.
Las precipitaciones marcaron el ritmo del feriado extralargo en la región, con registros que alcanzaron los 95 milímetros en algunos distritos. El Centro de Monitoreo Meteorológico advierte que la inestabilidad persistirá durante este lunes, especialmente en los departamentos Vera y General Obligado.
En forma copiosa en algunos puntos de la geografía norteña, y con menor intensidad en otros las lluvias impusieron su impronta en el feriado extralargo en la región norte de la bota santafesina.
En el departamento Vera, la localidad de Tartagal registró el mayor acumulado. De acuerdo a datos suministrados por la Unidad Regional XIX, en las últimas 48 horas los datos son los siguientes: Calchaquí: 63 mm; La Gallareta: 30 mm; Intiyaco: 45 mm.
Los Amores: 45 mm; Garabato: 57 mm; Toba: 48 mm; Vera: 45 mm; Margarita: 47 mm; Fortín Olmos: 59 mm; Tartagal: 95 mm; Cañada Ombú: 67 mm; Golondrina: 76 mm; Santa Lucía: 45 mm; Caraguatay: 38 mm-
Estos registros reflejan una distribución desigual de las precipitaciones en la región, con sectores donde las lluvias fueron más intensas.
En departamento San Justo, Vera y Pintado registró el mayor acumulado en las últimas 24 horas.
El informe aportado por la Unidad Regional XVI sobre las precipitaciones caídas en el durante las últimas 24 horas, comprendidas entre las 7 de la mañana del día anterior y las 7 de la fecha 23 de marzo de 2026, dio cuenta que el mayor milimetraje se registró en Vera y Pintado, con 56 mm, seguido por Naré (50 mm) y Los Saladillos (45 mm).
En el resto de las localidades: San Justo: 28 mm; Pedro Gómez Cello: 40 mm; La Camila: 32 mm; La Criolla: 40 mm; La Penca: 28 mm;Gobernador Crespo: 28 mm; Colonia Dolores: 40 mm; San Martín Norte: 33 mm; Colonia Silva: 24 mm; Marcelino Escalada: 38 mm; Ramayón: 24 mm; Cayastacito: 34 mm; Colonia Esther: 32 mm; Videla: 33 mm; San Bernardo: 39 mm; Luciano Leiva: 34 mm; Colonia Angeloni: 25 mm
A su vez, en la zona costera San Javier contabilizó 63 mm, Romang 14 mm, Alejandra 32 mm, Colonia Durán 30 mm, La Brava 40 mm, Colonia Teresa 22 mm, Cacique Ariacaiquín 60 mm, Colonia San José 58 mm, Las Catalinas 25 mm, Colonia Francesa 50 mm.
En tanto, el General Obligado el mayor caudal de lluvia se registró en Las Toscas con 95 mm, seguido de El Sombrerito, 90 mm; Nicanor Molinas, 47 mm; Villa Ocampo 60 mm; Reconquista, 45 mm y Avellaneda 40 mm.
El pronóstico del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT – Santa Fe dio cuenta que actualmente nos encontramos en un ambiente que presenta inestabilidad en ascenso, con áreas de lluvias y tormentas aisladas en el centro y norte provincial.
Se prevé que la inestabilidad continúe profundizándose en las próximas horas, siendo la región norte en donde podrían registrarse los mayores acumulados de lluvia: entre 40 mm a 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Se espera la ocurrencia de lluvias persistentes y ocasionalmente tormentas, de variada intensidad.
El centro de Santa Fe, por su parte, registraría lluvias y tormentas más aisladas, con acumulados esperados entre los 5mm a 20 mm, puntualmente superables, y bajas chances de eventos fuertes.
El sur provincial, por otro lado, solamente registraría precipitaciones aisladas, con bajos acumulados de lluvia previstos (1 mm a 10 mm), durante la jornada del lunes.
Desde el mediodía del lunes, aumentará la intensidad del viento SO, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h.
Para el martes, se esperan buenas condiciones de tiempo en toda la provincia, las cuales se extenderían hasta el jueves inclusive. Las temperaturas bajarán durante los primeros días de la semana, y registrarán un ascenso hacia el fin de semana próximo.
A partir del viernes próximo, volverán a ascender los indicadores de inestabilidad en toda la provincia, previendo áreas de lluvias y tormentas que se extenderían hasta el domingo inclusive.