Ceres: El Club Central Argentino Olímpico renace tras el temporal con nuevas obras estratégicas

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En un emotivo acto que simboliza la superación tras el desastre climático de 2023, el senador Felipe Michlig y la intendente Alejandra Dupouy encabezaron la inauguración de infraestructura clave para el club. La reconstrucción fue posible gracias a una gestión articulada entre el Gobierno Provincial y la comunidad local.
La ciudad de Ceres vivió una jornada de celebración institucional y deportiva. El Club Central Argentino Olímpico (CCAO) dejó oficialmente inauguradas una serie de obras que no solo modernizan sus instalaciones, sino que marcan el cierre de una etapa de crisis iniciada por el devastador temporal de diciembre de 2023.
El evento contó con la presencia del senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, y la intendente Alejandra Dupouy, quienes acompañaron al presidente de la entidad, Andrés Bernabeu.
Reconstrucción y modernización del sector deportivo
Las nuevas obras representan un avance significativo en la funcionalidad y seguridad del predio. Se inauguró formalmente el nuevo sector de fútbol, que ahora cuenta con oficinas administrativas, boleterías y un acceso principal jerarquizado.
Además, se concretó la reconstrucción de más de 250 metros de tapial perimetral, una obra de infraestructura básica que había quedado reducida a escombros tras el fenómeno meteorológico.
Cabe recordar que el temporal de fines de 2023 fue uno de los golpes más duros para la infraestructura del CCAO, provocando la caída de torres de iluminación y daños severos en diversas áreas del club. La recuperación de estos espacios devuelve a los socios la tranquilidad y la calidad necesaria para el desarrollo de las actividades diarias.
Sinergia estatal para la recuperación institucional
Durante el acto, el senador Felipe Michlig puso especial énfasis en la celeridad de las respuestas políticas. "El temporal fue un hecho muy duro que afectó profundamente a esta institución. Afortunadamente no hubo víctimas, pero los daños fueron cuantiosos", recordó el legislador.
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Michlig destacó el rol del gobernador Maximiliano Pullaro y su gabinete, señalando que la presencia del Estado fue "permanente" desde el primer momento de la emergencia.
Por su parte, la intendente Alejandra Dupouy comparó los momentos críticos con "una película" de la que la ciudad pudo salir gracias a la resiliencia colectiva.
La mandataria local agradeció el acompañamiento de los legisladores departamentales, quienes gestionaron los recursos provinciales necesarios para que el club no solo volviera a estar de pie, sino que incluso superara su estado previo.
El club como eje del esfuerzo comunitario
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El presidente de la institución, Andrés Bernabeu, compartió una mirada introspectiva sobre el proceso. Explicó que las obras inauguradas estaban proyectadas originalmente para el bienio 2024-2025, pero debieron ser reformuladas tras la catástrofe. Sin embargo, destacó que la tragedia aceleró la unión de las subcomisiones, familias y empresas locales.
"Fueron momentos muy difíciles, pero gracias al trabajo conjunto de los colaboradores y el apoyo del Gobierno Provincial, logramos no solo recuperar lo perdido, sino avanzar con nuevas obras", concluyó Bernabeu. El acto cerró con un sentimiento de orgullo compartido, reafirmando que la identidad del club ceresino se fortalece ante la adversidad.