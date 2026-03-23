Aportes FANI para obras y equipamiento en escuelas de La Cabral y paraje El Lucero

La educación en los contextos rurales del departamento San Cristóbal recibió un fuerte impulso mediante la entrega de aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI).
“En medio de la ruralidad es fundamental contar con un establecimiento educativo que garantice educación para todos”, comentó el senador Felipe Michlig.
La educación en los contextos rurales del departamento San Cristóbal recibió un fuerte impulso mediante la entrega de aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI).
En representación del gobernador Maximiliano Pullaro, el senador Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y el delegado de Educación Maximiliano Rodríguez, recorrieron establecimientos educativos para concretar inversiones que garantizan condiciones dignas de aprendizaje en el corazón productivo de la provincia.
La Escuela N° 414 “Fray Luis Beltrán” de La Cabral fue el escenario de una entrega significativa: $24.660.690 destinados a una reforma integral. Las obras previstas incluyen la impermeabilización de muros, nuevos cielorrasos y una renovación completa de la instalación eléctrica en el Salón de Usos Múltiples (SUM).
El senador Michlig subrayó que este es el tercer desembolso consecutivo para la institución, alcanzando una inversión total acumulada de $57 millones. "Es fundamental contar con establecimientos que garanticen educación para todos en medio de la ruralidad", afirmó el legislador, quien además adelantó gestiones para climatizar el edificio en el corto plazo.
La jornada continuó en el paraje El Lucero (Aguará Grande), donde funciona la Escuela N° 952. Allí, las autoridades entregaron un aporte de $1.590.000 para reparar las instalaciones de agua del albergue escolar, una obra vital para los más de 40 alumnos que asisten a los niveles inicial, primario y secundario en esta zona remota.
Sin embargo, el anuncio más destacado fue el compromiso de avanzar hacia una solución definitiva para el paraje. Michlig confirmó que se evaluará la instalación de una planta de ósmosis inversa que no solo abastecerá a la escuela, sino también a las familias rurales del sector, transformando la calidad de vida de toda la comunidad del paraje El Lucero.
Durante la recorrida, el diputado Marcelo González puso en valor la trayectoria de estas instituciones, recordando que la escuela de El Lucero fue pionera en Santa Fe en el uso de energía solar.
Por su parte, el delegado regional Maximiliano Rodríguez destacó que estas acciones forman parte de una política de Estado que busca dar respuestas concretas en el territorio, sin importar las distancias.
El encuentro finalizó con una recorrida por las aulas y el compromiso de las autoridades de continuar gestionando recursos que permitan a los docentes y alumnos rurales trabajar con la misma tecnología y confort que en las grandes urbes, reforzando el sentido de pertenencia en el interior santafesino.