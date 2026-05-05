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Cinco menores aprehendidos con un arma de fuego en barrio Constituyentes

El procedimiento se realizó durante la madrugada en la intersección de Suipacha y Urquiza, tras un aviso al 911. Los agentes policiales secuestraron una pistola calibre .22 sin numeración.

El arma que fue secuestrada en poder de los adolescentes. Foto: GentilezaEl arma que fue secuestrada en poder de los adolescentes. Foto: Gentileza
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Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este martes en barrio Constituyentes culminó con la aprehensión de cinco adolescentes y el secuestro de un arma de fuego.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 3.37 en la intersección de Suipacha y Urquiza, luego de que personal en patrullaje fuera alertado por la central de emergencias 911 sobre la presencia de un grupo de jóvenes que portaría un arma.

Intervención tras alerta del 911

De acuerdo a fuentes policiales, los efectivos acudieron al lugar tras recibir la comunicación radial que advertía sobre varios masculinos en actitud sospechosa.

Al arribar, los uniformados divisaron a un grupo cuyas características coincidían con las aportadas por la central. Acto seguido, procedieron a identificarlos y realizar un chequeo preventivo.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de una pistola calibre .22, la cual no presentaba numeración visible y se encontraba sin municiones al momento de ser incautada.

Traslado y disposición judicial

Los cinco involucrados —todos menores de edad, de entre 15 y 17 años— fueron trasladados a la Comisaría 11ª, donde se dio intervención a la Justicia.

La fiscal interviniente, Dra. Gioria, dispuso la aprehensión de los adolescentes para su correcta identificación y la continuidad de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se enmarca en tareas de prevención y patrullaje que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad durante la franja nocturna.

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