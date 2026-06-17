Una adolescente de 17 años fue aprehendida durante la madrugada de este martes en la ciudad de Santa Fe, luego de que efectivos policiales secuestraran 82 envoltorios de cocaína que llevaba ocultos entre sus prendas.
Adolescente aprehendida por microtráfico en Santa Fe
El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico durante un patrullaje preventivo en la zona oeste de la ciudad.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de Mendoza y avenida Mosconi, donde personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas de prevención e identificación de personas. Durante el chequeo de tres hombres y una mujer, los uniformados hallaron una bolsa plástica que contenía 82 envoltorios de papel satinado con una sustancia blanquecina.
Cocaína
Tras dar intervención a la Fiscalía de Menores y a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizaron las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína.
Como resultado del procedimiento, la adolescente fue aprehendida por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y trasladada a la Sección Asuntos Juveniles. Además, dos hombres mayores de edad fueron demorados para su correcta identificación, mientras que un menor de 14 años fue entregado a su progenitora por disposición judicial.
Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia competente.