Zona oeste de Santa Fe

Esquivó una moto, perdió el control de su automóvil y terminó dentro de un zanjón

El incidente ocurrió sobre Salvador Caputto, en el sector comprendido entre Villa del Parque y Villa Oculta. El conductor de un Toyota Etios aseguró que realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión con un motociclista que se cruzó en su camino y terminó fuera de la calzada.