La mañana del miércoles comenzó con un incidente vial que, pese a la espectacularidad de la escena, no dejó consecuencias de gravedad para su único protagonista.
Esquivó una moto, perdió el control de su automóvil y terminó dentro de un zanjón
El incidente ocurrió sobre Salvador Caputto, en el sector comprendido entre Villa del Parque y Villa Oculta. El conductor de un Toyota Etios aseguró que realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión con un motociclista que se cruzó en su camino y terminó fuera de la calzada.
Minutos después de las 7, una comunicación ingresó a la central de emergencias alertando que un automóvil había caído en un zanjón ubicado sobre avenida Salvador Caputto, en el tramo comprendido entre Lamadrid y un camino interno que corre paralelo a las vías férreas, en el sector que divide los barrios Villa del Parque y Villa Oculta.
La primera información daba cuenta de un vehículo fuera de la calzada y de la posibilidad de que hubiera personas lesionadas. Ante esa situación se dio intervención al servicio de emergencias 107 y se despacharon móviles policiales hacia el lugar.
Fuera de peligro
Al arribar, los efectivos comprobaron que el siniestro involucraba a un Toyota Etios que había terminado dentro del profundo desagüe que corre a la vera de dicha arteria. Sin embargo, rápidamente se constató que el conductor se encontraba fuera de peligro y que no había terceros involucrados en el episodio.
Según manifestó el propio automovilista ante los uniformados, todo ocurrió cuando circulaba por Salvador Caputto con destino al Hospital de Niños. En esas circunstancias, un motociclista se habría cruzado de manera imprevista en su trayectoria. Para evitar una colisión, el hombre realizó una brusca maniobra evasiva que le hizo perder el control del vehículo.
Sin posibilidades de recuperar la estabilidad del rodado, el automóvil abandonó la cinta asfáltica y terminó descendiendo hacia el zanjón, donde quedó detenido.
Tensión y escape
La situación generó momentos de tensión para el conductor, ya que tras el impacto quedó momentáneamente atrapado dentro del habitáculo. No obstante, logró salir por sus propios medios utilizando una de las puertas traseras del vehículo.
Durante esa maniobra sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una lesión de carácter leve. Aun así, no requirió asistencia médica ni fue necesario su traslado a un centro de salud, dado que se encontraba consciente y en buen estado general.
Con el cuadro ya controlado, personal policial continuó con las actuaciones de rigor mientras se realizaban las gestiones necesarias para conseguir una grúa que permitiera retirar el automóvil del zanjón.