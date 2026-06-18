El dirigente Carlos Carlozzi, vinculado al kirchnerismo, quedó en prisión preventiva este jueves en el marco de una causa por amenazas y tenencia de cocaína.
Prisión para el dirigente kirchnerista imputado por amenazas y tenencia de cocaína
Se trata de Carlos Carlozzi, quien permanecía detenido desde la semana pasada cuando allanaron sus propiedades en Arroyo Leyes y la zona del Puerto.
La jueza penal Cecilia Labanca dispuso la cautelar sin plazos. La investigación se encuentra en manos del fiscal Marcelo Nessier, quien atribuyó a Carlozzi la autoría de los delitos de “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Los defensores Néstor Oroño y Macarena Olivera plantearon la inexistencia de elementos que permitan acreditar que la tenencia de los más de 150 gramos de cocaína secuestrados fuera para su venta. En esa línea estuvo la resolución de Labanca, que sólo acreditó el delito de “tenencia simple de estupefacientes”.